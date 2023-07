Lousteau se cansó y ventiló una interna en Juntos por el Cambio: "Muy sectario"

El precandidato a jefe de Gobierno se diferenció de un sector de la coalición opositora y volvió a reclamar un debate con Jorge Macri. Destacó la gestión de Rodríguez Larreta pero dijo que hay una "ciudad pendiente".

Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, se diferenció de un sector de la coalición opositora y sostuvo que "se está volviendo sectaria". Destacó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta pero dijo que hay una "ciudad pendiente". Y volvió a reclamar un debate con Jorge Macri.

El dirigente radical participó del primer encuentro del ciclo “Mano a mano con los candidatos”, que organizó el Templo Libertad - Congregación Israelita de la República Argentina, y reivindicó su espacio radical Evolución dentro de la coalición de JxC. En este sentido, cuestionó a los sectores de JxC que son “sectarios”. El senador radical se enfrenta a Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, quien es el precandidato a jefe de Gobierno del PRO.

En este marco, Lousteau insistió en la necesidad de debatir con Jorge Macri y los otros candidatos.. “Nos perdemos cosas por debatir porque no hay debate”, apuntó el dirigente y agregó: “La campaña hoy es que uno dice algo, sale un recorte en Twitter y el otro le contesta en un medio. Y va sólo a un medio afín”.

“El orden sirve para poder ir a otro lugar, no por el orden en sí", disparó sobre el lema de campaña de Macri y Patricia Bullrich de quienes también se diferenció respecto a dónde destinar la recaudación de las infracciones de tránsito. “Jorge Macri dijo que lo que recaude de multas irá para el SAME. Yo tenía una idea parecida”, disparó y completó: “El objetivo es para modificar cómo nos comportamos, no es a fin recaudatorio. Después podemos discutir colectivamente a dónde la donamos”.

Por último, destacó la administración de Rodríguez Larreta pero aclaró: “Creemos que a este método hay que llevarlo más allá, hacia cosas que la Ciudad tiene pendiente. Es un método de hace casi 16 años que ha transformado mucho. Pero si uno mira para adelante ve una ciudad pendiente. Una ciudad en la que no podemos salir a la vida comunitaria, es una ciudad que se apaga”.

Por último, Martín Lousteau hizo referencia al sistema democracia: “La democracia es un sistema de ineficiencia -en el buen sentido (NdR)-. Es darle poder de veto a las minorías. Porque distribuimos derechos para evitar tragedias más grandes”. Al respecto, concluyó que Argentina es “un país atrapado, porque está mal diagnosticado. Tenemos que curar la economía, sino habrá un montón de problemas”.