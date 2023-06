Lousteau explicó por qué no impugnó la candidatura de Jorge Macri en CABA en las elecciones 2023

El candidato PRO acumula denuncias. Sin embargo, su rival interno prefirió no avanzar. La justificación.

Martín Lousteau explicó por qué no impugnó la candidatura de Jorge Macri como candidato de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2023. Es que el candidato del PRO acumula denuncias. Sin embargo, su rival interno prefirió no avanzar. Así de dirime la PASO en el JxC porteño.

El primo de Mauricio Macri fue denunciado por incumplimiento del artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que indica que para ser alcalde el postulante debe ser nacido o haber vivido los últimos cinco años en CABA, algo que no sucedió.

"Nosotros no vamos a impugnar. Ya lo dije: prefiero competir a pesar de que me parezca que lo que hace no es lo correcto pero siempre prefiero competir. Lo correcto no es andar forzando la Constitución en todos lados porque no está bueno decir 'mirá lo que pasa en Tucumán, mirá lo que pasa en San Juan que no dejan competir a Uñac y ponen al hermano, y en la Ciudad de Buenos Aires ahora forzar la interpretación constitucional", explicó Lousteau en diálogo con LN+.

Hay pruebas que lo complican a Macri. Es que para ser intendente de Vicente López (2019) se exigía 1 año de residencia y para ser Jefe de Gobierno en CABA (2023) se exige 5 años de residencia. Si se cumple el primer requisito, el segundo es incumplible.

El radical expresó: "¿Qué quiere decir forzar la interpretación constitucional? Si vos naciste en la provincia de Buenos Aires, si vos fuiste diputado provincial desde el 2005 al 2011, si del 2011 al 2019 fuiste intendente de Vicente López y si seguís siendo intendente pero renunciaste el día que bajan a tu rival interno que es Fernán Quirós, de golpe estar en la Ciudad de Buenos Aires es raro", se quejó.

Pero no va avanzar como ya lo hicieron la izquierda y Nito Artaza, que denunciaron a Jorge Macri. El exjefe comunal espera un fallo favorable para competir. Las últimas encuestas lo ubican primero, arriba en la interna y además como el candidato más votado.

"Más allá de que yo piense si es o no correcto, prefiero que lo decidan los porteños y competir", manifestó Lousteau. Además, le envió un mensaje al Poder Judicial: "Este es el tema de de estirar como un chicle la Constitución, que en lugar de tener un proceso electoral tranquilo debatiendo resulta que estamos esperando qué es lo que opina la Justicia, si esto es constitucional o no".

En esa línea, siguió el precandidato a alcalde. "Cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió ir por las concurrentes, dije que era lo mejor porque entre otras cosas iba a independizar el debate de la Ciudad de Buenos Aires acerca de qué ciudad queremos del debate nacional. Jorge Macri quería lo contrario. Pero ahora le gusta que este sea el sistema. En lugar de estar debatiendo lo constitucional deberíamos estar debatiendo propuestas para la ciudad de Buenos Aires".

Ahí se metió de lleno en la interna y le pegó a Macri. "Me parece que él está distraído con lo otro, porque veo que muchas veces yo hago una propuesta y él dice lo mismo. Por ejemplo: yo expliqué qué es lo que haría con el microcentro, si hay que convertirlo en un barrio para jóvenes porque tiene medio de transporte, porque tiene universidades y facultades cerca, porque tiene tecnología enterrada en infraestructura de comunicaciones y podría haber empresas tecnológicas Y ahora veo que él dice lo mismo", lo cruzó.

Y lo acusó de estar más esperando el fallo judicial que hacer propuestas para la campaña. "No tiene tiempo para las propuestas. Es un poco llamativo que repita exactamente lo mismo que digo yo. No me parece mal, eh. Me parece que si una idea nuestra le parece buena, bien. Pero estaría bueno que diga: 'escuché a Martín, me gustó y la voy a hacer mía también'. Eso sería más sincero", cerró.