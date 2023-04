Los detalles del acto de CFK: importantes ausencias y el massismo como protagonista

El kirchnerismo lanzó en redes sociales una consigna que juega con la candidatura de la Vicepresidenta. Este jueves estará presente todo el massismo pero no así los candidatos presidenciales de Alberto.

La vicepresidenta Cristina Kirchner vuelve a ese lugar donde se lanzó como candidata a presidenta en 2007. También estuvo allí en 2005 para anunciar que iba por una banca en el Senado y que el kirchnerismo empezaba a tomar forma y empezaba a divorciarse definitivamente del duhaldismo. Ahora regresa al Teatro Argentino de La Plata como Vicepresidenta y genera una expectativa superlativa por su decisión sobre su rol en las elecciones de este año. Será este jueves. La militancia y los dirigentes están convocados para las 18 horas.

"Podemos. Miren adonde estamos y miren de dónde venimos. Vamos a poder. Si pudieron nuestros próceres con tan pocos elementos, ¿Cómo no vamos a poder no hacerlo nosotros? Con fuerza, con convicción, con coraje, por la patria, por la Argentina, por nosotros mismos", fue la frase final de ese discurso de 2007 donde CFK le anunció al país que iba a ser candidata a presidenta, algo que finalmente sucedió y por dos períodos consecutivos.

Esta vez, serán testigos privilegiados 1780 personas que estarán sentadas en las butacas de la sala Ginastera, recientemente reinaugurada tras seis años en desuso. El teatro abarca toda una cuadra en la ubicación de las calles 8 y 9 y avenida 51 y 50. Además de los presentes dentro del establecimiento, en el exterior habrá miles de militantes. Para escuchar la ponencia de CFK, la organización pondrá una pantalla gigante.

La excusa será el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. La anfitriona será Florencia Saintout, ex Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y que tendrá un rol preponderante en esa escuela política. Además, el 27 de abril es una fecha clave en el kirchnerismo: es el el 20º aniversario de las elecciones del 2003 que llevaron al poder a Néstor Kirchner.

Cristina será la única oradora. Brindará una charla magistral. La ponencia tendrá tres ejes: el FMI y su histórica receta de inflación y recesión, la fragmentación política y la concentración económica.

Entre los presentes se destacan la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro y el presidente del PJ de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Habrá potente presencia sindical, estarán presentes dirigentes políticos, referentes de organizaciones de Derechos Humanos, intelectuales y artistas.

"Esperamos que, más allá de que diga si va a ser candidata o no, Cristina suba cuatro velocidades", afirmó Hugo Yasky ante El Destape. El líder de la CTA es uno de los principales impulsores del mensaje (y pedido) "CFK 2023".

Sobre la candidatura de Cristina se dio este miércoles un hecho llamativo. El kirchnerismo lanzó una campaña en redes sociales que comenzó el jefe de gabinete de Kicillof en PBA, Carlos Bianco. Consta de una foto con una lapicera que escribe el nombre de la Vicepresidenta. Está relacionado con el discurso de Máximo Kirchner en Ferro este fin de semana, cuando dijo que "la birome siempre la han tenido los militantes, el problema es que queremos escribir un nombre y el Poder Judicial quiere borrar ese nombre".

Según pudo saber El Destape, la campaña tuvo el aval del Senado. Cristina la habilitó. El llamado en redes fue: "Escribí con una birome en un papel el nombre de Cristina, sacale una foto y subila". Todo sucedió horas antes del acto de CFK en La Plata.

Esta será la primera vez que hable la vice tras la baja del Presidente de ir por la reelección. Por ese hecho habrá ausencias de peso. El embajador de Brasil, Daniel Scioli, estará en ese país y no en Argentina. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "en este contexto tiene una agenda intensa" y no irá. Y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se encontrará en Tandil y "no llega". Esas fueron las explicaciones que dieron los tres. ¿Por qué son importantes estas faltas? Son los tres nombres que dio Alberto Fernández para ser los candidatos de la Casa Rosada para disputar una interna contra el kirchnerismo.

Quienes tendrán una presencia de relevancia son los massistas. Sergio Massa no asistirá a La Plata pero mandó a su tropa entera. Irán todos los diputados y senadores provinciales, diputados nacionales e intendentes del Frente Renovador. Todos ellos fueron invitados por la organización del acto. O sea, por Cristina Kirchner.

Este hecho tiene una lectura clara: Cristina va a apoyar a Massa, en medio del tembladeral cambiario. Resta saber si habrá algún guiño o apoyo explícito a la candidatura a presidente del tigrense.

En diálogo con El Destape, Rubén Eslaiman, parte clave del engranaje del Frente Renovador y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, contó: "Massa va a estar donde el Frente de Todos lo necesite. Hoy hay que dejarlo laburar, está con el quilombo económico, y hay que estar atentos porque éstos vienen por todo". Se refiere a los que Massa llama "los especuladores" que, según el ministro, quisieron desestabilizar al Gobierno.

Junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, Eslaiman será de las caras más importantes entre los enviados de Massa a La Plata. Cuenta que "la relación con La Cámpora es excelente", que hay trabajo diario con esa agrupación y que en el Frente Renovador están "re bien con Cristina". Cree que este jueves "Cristina va a poner el cuerpo".

En mayo se espera que haya un congreso del Frente Renovador (podría ser en Mar del Plata o en Parque Norte) donde los militantes de ese espacio le van a pedir a Massa que sea candidato a presidente. El acto de este jueves puede dar alguna pista de si ese pedido puede prosperar. La otra pista estará en el rumbo de la economía. Y, sobre todo, del dólar y la inflación.