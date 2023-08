Leandro Santoro votó en las PASO 2023 y denunció irregularidades en CABA: "Me llegan reportes"

Leandro Santoro, diputado de la Nación y precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, votó en las elecciones PASO 2023 y palpitó la jornada electoral.

Leandro Santoro emitió su voto en las Elecciones PASO 2023 en la Escuela Número 9 Luis R Mc Kay, ubicada en Carlos Calvo 3176 en Boedo (Ciudad de Buenos Aires). El precandidato a Jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria protestó por los problemas que hubo en muchas máquinas de la Capital Federal para ejercer el voto electrónico.

El domingo 13 de agosto, todo el país vota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir a los candidatos que participarán en la elección general del 22 de octubre. Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza son los tres principales partidos.

Leandro Santoro votó y disparó por los problemas para votar en CABA: "Muy preocupado"

El diputado nacional de 47 años valoró el hecho de poder volver a elegir en democracia, aunque al mismo tiempo se quejó por el mal funcionamiento del sistema virtual en la Ciudad de Buenos Aires. En la entrevista con El Destape, el dirigente manifestó que está "muy preocupado" por las denuncias que se suceden con relación a los inconvenientes para dichos sufragios.

Con respecto a lo ocurrido en su distrito, recordó que "se modificó el sistema de votación por primera vez en 40 años de democracia" y aseguró que "la gente sabe que esto responde más a intereses partidarios que a los intereses de la gente". Por otro lado, el politólogo y docente opinó que “voten a quien voten, hay que venir a votar. Hay baja participación pero aún hay tiempo, la gente seguramente se va a acercar a votar”. Además, el precandidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad se manifestó ante los inconvenientes relacionados con Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio: "Supongo que Lousteau no dio la orden para que se manipule la base de datos".

Asimismo, Santoro indicó: "Si se manipulan datos privados para hacer campaña, eso habla de una mirada ética bastante cuestionable". "Me llegan reportes de filas larguísimas. Hay que esperar al lunes para hacer el análisis, pero esto yo no sé si lo hacen para favorecer a alguien o porque no se dieron cuenta", concluyó.

Qué se vota en las PASO 2023 en Argentina

En las PASO se elegirá a quiénes competirán en las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Asimismo, los distritos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos celebran sus propias PASO locales, mientras que la provincia de Santa Cruz realiza su elección general, para definir gobernador, diputados provinciales y municipales.

Quiénes son los precandidatos a Jefe de Gobierno en las elecciones PASO 2023

Unión por la Patria

Unión por la Ciudad: Leandro Santoro.

Juntos por el Cambio

PRO : Jorge Macri

Unión Cívica Radical: Martín Lousteau.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza: Ramiro Marra.

Frente de Izquierda

Frente de Izquierda: Jorge Adaro.

Partido Obrero: Vanina Biasi.

Nuevo MAS