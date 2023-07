Larreta le contestó al sector de Bullrich, de cara a las elecciones 2023: "Nosotros siempre estamos del lado de la paz"

Tras los dichos del diputado Juan Manuel López, que irritaron al sector de la líder del "ala dura", el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio se expresó sobre la interna de la alianza opositora.

La interna de Juntos por el Cambio volvió a tener una nueva escalada con los dichos del diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien comparó un eventual gobierno de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich con la serie Argentina 2001. Frente al pedido de retractación de Bullrich y su sector a López, quien respalda al precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño respondió a los dichos del "ala dura" del PRO que lidera su adversaria.

"Nosotros siempre estamos del lado de la paz, no han escuchado ni un solo comentario personalizado de nadie. No lo hice y no lo voy a hacer. No es mi espíritu”, dijo este martes Rodríguez Larreta, quien encabezó la presentación de su programa energético junto a su precandidato a vice, Gerardo Morales, en la ciudad de Perico, Jujuy. Y agregó: "No es bueno para Argentina. No lo hice ni lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo. Para ganarle al kirchnerismo y derrotar a las mafias de la droga tenemos que estar juntos”.

Desde el larretismo expresaron a El Destape sorpresa respecto del contenido de la carta firmada por los candidatos de Bullrich. "Es insólito que lo critiquen. Es el primero que no se sube al ring y soporta todo lo que Bullrich dice de él acerca de que es un tibio y otras cosas más", señalaron.

En el mismo acto, Rodríguez Larreta también insistió en que van a "construir un verdadero Gobierno de coalición" que estará sostenido por una mayoría parlamentaria, según afirmaron, para impulsar todas las transformaciones que la Argentina necesita. "Nosotros vamos a ir para adelante en base a un proyecto construido con el apoyo de la mayoría de los argentinos. Ese es el camino. La paz en lugar de la violencia. Eso es lo que proponemos", sostuvo y aseveró: "Con Gerardo estamos convencidos de la necesidad de sumar, de ampliar, de construir una mayoría más amplia, más sólida, porque este es un país republicano y vamos a necesitar el apoyo del Congreso".

Sin embargo, el presidencial del PRO aclaró que que esa convocatoria a la unidad "no es con todos", porque "obviamente, nosotros con el kirchnerismo no tenemos nada que ver". Y advirtió: "No hay ninguna posibilidad de acuerdo con los que proponen ser amigos de Venezuela y de Cuba, los que cerraron las escuelas y los que creen que se puede combatir la inflación mandando patoteros de La Cámpora a los supermercados".

Luego, el Jefe de Gobierno porteño destacó que la vocación de construir esa mayoría está planteada "en pos de un gran objetivo, que es llevar adelante un cambio profundo y que se mantenga en el tiempo", pero subrayó, en lo que se podría leer como un tiro por elevación al ala dura, que para eso es fundamental trabajar en la búsqueda de consensos y no pensar que “vamos a imponer los cambios a las trompadas o desde la prepotencia”.

En una entrevista radial, López, jefe de bloque de diputados del partido de Elisa Carrió, había comparado a una eventual gestión de Bullrich con la serie que cuenta los últimos días del gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa. Desde el sector de Bullrich respondieron que dichos como los de López atentan contra "la convivencia democrática" y le pidieron al jefe de Gobierno que pida que su sector "se retracte".