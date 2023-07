Candidatos de Bullrich, a Larreta por la comparación con el 2001: "Le pedimos una retractación pública"

Se encendió nuevamente la interna. El bullrichismo expresó su enojo con un diputado de Carrió que pronosticó que un eventual gobierno de la precandidata iba a ser como el de Fernando de la Rúa.

El diputado y presidente del bloque de Coalición Cívica, Juan Manuel López, se refirió a las próximas elecciones 2023 y pronosticó que un gobierno de la precandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, podría terminar como el de Fernando De la Rúa, tras la crisis del 2001. Frente a esto, legisladores y precandidatos de la lista "La Fuerza del Cambio", encabezada por la exministra de Seguridad, se dirigieron al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, advirtieron que esos dichos atentan contra "la convivencia democrática" y pidieron que se retracte.

En diálogo con Radio Con Vos, el legislador manifestó que hay dirigentes dentro del espacio que creen que se debe ir "más rápido" en el ordenamiento de la economía y no "con la velocidad que permitan los tiempos y la sociedad"; mientras que añadió, en alusión a palabras de la campaña de Bullrich: "Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio".

Tras ello, López planteó analizar y comparar a los precandidatos con series televisivas. "Me imagino una presidencia de Milei como la segunda termporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia... Pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie del 2001". Pero aclaró: "Creo que JxC tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa".

Al darse cuenta de sus dichos, intentando corregirse, el diputado argumentó: "Cuando uno ve esos momentos (durante el 2001), se buscó intentar con un orden represivo. Me parece que hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan, no funcionaron en el pasado y la sociedad está sobreajustada. Esto no significa que no hay que reordenar la economía, bajar el déficit y buscar lugares más claros, que menos afecten a la gente". Y completó: "Creo que eso lo tiene mucho más claro el equipo de Rodríguez Larreta".

Cabe resaltar que López forma parte de la Coalición Cívica liderada por Elisa "Lilita" Carrió, precandidata a representante del Parlasur en la lista del actual jefe de Gobierno porteño.

Frente a esto, legisladores y candidatos de la lista "La Fuerza del Cambio" -quienes acompañan a Bullrich- mostraron su preocupación por los dirigentes y le enviaron una carta dirigida a Larreta. "Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el populismo kirchnerista", aseguran.

"No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López (...), no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas PASO. En un artículo posterior, López no se retracta", añaden contra el mandatario porteño. Por otro lado, se muestran preocupados porque las expresiones "coinciden casi punto por punto con las mismas que reparten el kirchnerismo, el ministro de Economía Massa y otros dirigentes como Aníbal Fernández" y lo acusan de "inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos".

Sobre el cierre, los dirigentes señalan estar involucrados en cuidar JxC, sus valores y su identidad. "Estimado Horacio: le requerimos que, con la mayor fuerza posible, inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático. No hay aporte para el futuro en persistir con expresiones que absolutamente nada tienen que ver con la sana competencia interna que nos comprometimos a llevar adelante. Le pedimos solicite una rápida y tajante retractación pública", sentencia la nota firmada por Maximiliano Guerra, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini y Federico Pinedo, entre otros.