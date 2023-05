Larreta adelantó su cambio para planes sociales y cómo será la reforma laboral si es presidente

El jefe de Gobierno porteño sostuvo que las asistencias tendrán condiciones, entre las que se destaca la capacitación y la obligatoriedad de asistir a entrevistas laborales. Cómo cambiarán las leyes laborales.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó cuáles serán los cambios que implementará para los planes sociales y cómo será la reforma laboral. En su propuesta para la Ciudad de Buenos Aires, que también llevará adelante en Nación si es electo presidente, propuso que las asistencias sean directas del Estado a los beneficiarios, temporarias y con varias condiciones que implican la búsqueda de trabajo constante. "Cada vez hay más planes, cada vez hay más pobres. La conclusión es muy clara: así como están, no funcionan ni están mejorando las condiciones de vida de quienes los reciben y más lo necesitan", remarcó.

Durante una rueda de prensa, el máximo mandatario de la jurisdicción criticó que los planes no están vinculados al trabajo ni tampoco promueven que las personas busquen empleo y salgan adelante. "Todos dicen que quieren convertir los planes en trabajo pero ninguno o muy pocos dicen cómo hacerlo. Desde la Ciudad venimos hace meses viendo cómo funcionan en otros países o ciudades, qué funcionó y qué no. A partir de eso, nuestra propuesta es concreta: los planes tienen que ser directos, temporales y deben incluir una contraprestación para que quienes los reciban puedan vivir cada día mejor", señaló.

Larreta dio como ejemplo el plan de asistencia porteño "Ciudadanía Porteña" donde no existen intermediarios y donde también se incluyen "algunas contraprestaciones como mandar a los hijos de la escuela". Frente a ello, detalló que actualmente más de 10 mil personas reciben asistencia en CABA y que además trabajan en la informalidad. Más del 60% de los que reciben planes no terminó la secundaria y el 75% no tiene ningún tipo de capacitación en oficios. "Los vamos a ayudar a que puedan salir de la situación en la que están", manifestó.

Los cambios propuestos por el gobierno porteño tienen dos condiciones básicas para acceder a un plan social: "formación y capacitación para conseguir un trabajo", donde autoridades ofrecerán cursos obligatorios (40 horas anuales) orientados a las demandas del mundo laboral y que sí o sí, quienes tengan dicha asistencia, "tienen que conseguir un trabajo". Para esto "ofreceremos ofertas laborales en relación a intereses, conocimientos o las capacitaciones que han tomado", explicó. Quien no cumpla, perderá el plan.

Además de las condiciones, Rodríguez Larreta sumó una contraprestación adicional que está relacionada con la limitación de la temporalidad del plan. "Que sea una ayuda en la emergencia pero que esa ayuda nunca desincentive la búsqueda de conseguir un trabajo. Toda persona que está en condiciones de trabajar y cobra un plan tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo", sostuvo. Y añadió: "Ir a las entrevistas que se les ofrecen y tomar el trabajo, va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación a entrevistas o si se rechazan más de dos ofertas, pierden el programa".

"Si me eligen como presidente, el día uno, prometo terminar con la intermediación de los planes sociales y terminar con las organizaciones sociales que hacen política y lucran con las necesidades de los que menos tienen. Voy a llevar este sistema a todo el país, para que los planes no sean eternos", sentenció sobre el tema.

Por último, el jefe de Gobierno porteño se refirió a su diálogo con los sindicatos y la reforma laboral que quiere llevar a cabo. "Tenemos que actualizar y modernizar el sistema laboral en la Argentina, empezando por terminar con la famosa industria del juicio laboral. Esto hace que hoy, desde hace 12 años, no crezca el empleo formal, privado y estable en el país. Quienes toman trabajadores tienen pánico de caer en un juicio, para una PYME con 10 empleados un juicio laboral les voltea la empresa y deja sin trabajo a toda esa gente", cerró.