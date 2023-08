Larreta, a dos meses de las elecciones 2023: "Apoyo a Patricia Bullrich para que sea presidenta"

El jefe de Gobierno porteño hizo público su apoyo a la ex ministra de Seguridad, quien lo venció en la PASO de Juntos por el Cambio el pasado 13 de agosto.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo público su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad se impuso el domingo 13 de agosto a Rodríguez Larreta en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de la coalición opositora.

"Apoyo a Patricia Bullrich para que sea presidenta", declaró el jefe de Gobierno durante una recorrida por el barrio porteño de Belgrano. En las PASO, Bullrich consiguió el 16,98% de los votos, mientras que Larreta sacó solamente un 11,29%; como espacio, JxC cosechó el 28,27%.

El ex precandidato presidencial anunció que le acercará a Bullrich las propuestas que presentó en la campaña, como la eliminación de intermediarios entre el Estado y los beneficiarios en el otorgamiento de planes sociales. "Me jode mucho el tema de los piquetes porque tiene una solución, que es sacar los intermediarios de los planes sociales. En el momento en el que le sacás ese poder a los Grabois y el plan lo da el Estado, ya no pueden extorsionar más a la gente para ir a las marchas", dijo.

Larreta es jefe de Gobierno desde 2015 y su período terminará en diciembre de este año, por lo que culminará ocho años de mandato ininterrumpido. Cuando le consultaron cuáles piensa que fueron sus aciertos, respondió: "El legado más importante es el traspaso y la mejora de la Policía de la Ciudad. El año pasado tuvimos la tasa de crímenes más baja de la historia".

Además, el jefe de Gobierno afirmó: "Otros aciertos fueron la mejora del sistema educativo y la recuperación del espacio público. Hubo un cambio cultural positivo enorme en la ciudad: hoy las plazas se usan el doble que antes. Cuando mejor se mantiene un lugar, la gente más lo cuida". En la recorrida lo acompañó la presidenta de la Comuna 13, Florencia Scavino.

A modo de balance de su gestión y como punto a mejorar en el futuro cercano, Rodríguez Larreta hizo hincapié en el transporte público. "Lo que tenemos que hacer es mejorar el transporte público. Cada Metrobús aumenta 40% la cantidad de pasajeros, que viajan mucho más rápido. La bicicleta hace 10 años no la usaba nadie. Hoy, casi 10% de los viajes se hace en bicicleta. Por eso promovemos las bicisendas", sostuvo.