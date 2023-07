Lammens: "Massa va a ser el precandidato más votado en las PASO"

El ministro de Turismo y Deportes sostuvo que el ministro de Economía "sintetiza a los diferentes sectores" que integran la coalición oficialista.

El ministro de Turismo y Deportes, y precandidato a legislador porteño, Matías Lammens, consideró que el precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "será el precandidato más votado" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y destacó que la fórmula que integran el ministro de Economía y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, es la que mejor "sintetiza a los diferentes sectores" que integran la coalición oficialista.



"Vamos a hacer una buena elección en las PASO. Empieza de verdad la discusión y la campaña después de esas elecciones. Creo que Sergio (Massa) va a ser el precandidato más votado. Eso seguramente nos va a dar un envión. En la campaña se van a poner sobre las mesas cuestiones que para mí son determinantes. Tenemos que discutir qué va a pasar con Argentina en los próximos años", afirmó Lammens en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.



En ese sentido, el funcionario destacó que Massa "sintetiza a los diferentes sectores" que componen UxP y que con su gestión en la cartera económica "logró poner en marcha un plan de estabilización con expansión" a pesar del "contexto macroeconómico complejo" que atraviesa el país.



"Gran parte de los problemas macro que tenemos hoy tienen que ver con lo que heredamos (del gobierno de Mauricio Macri) y son cosas que todavía estamos resolviendo", afirmó y ponderó que "el turismo es uno de los sectores que más ha aportado a la recuperación".



"También creo que la posibilidad de tenerlo al (precandidato presidencial de UxP, Juan) Grabois en las PASO suma porque permite expresar a otros votantes que en las generales van a votar" al espacio oficialista.

Sobre la coyuntura en la ciudad de Buenos Aires, Lammens sostuvo que hay "un problema de prioridades" en la gestión de Juntos por el Cambio, que encabeza el jefe de Gobierno porteño y actual precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y recordó que se "gasta más en publicidad que en algunos servicios básicos".



"Si en 16 años con el presupuesto de una de las ciudades más ricas del continente, y similar al de las grandes capitales europeas, no pudieron resolver el tema de la vivienda, es porque no quisieron. Herramientas tienen", apuntó sobre el Ejecutivo capitalino.

El problema de los alquileres

En relación a la modalidad de alquileres temporarios y en dólares de la plataforma Airbnb, Lammens sostuvo que es un problema "que afecta a las viviendas" en CABA y en muchas ciudades del interior, y señaló que "no hay que prohibirlo, sino regularlo".



"El problema del transporte en CABA es recurrente. Hace mucho no se invierte en la red de subtes, que es la mejor manera de transportarse desde todo punto de vista. En estos cuatro años (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) no construyó ni un kilómetro de vías, no hizo nada", agregó.



Por otro lado, el ministro sostuvo que, "cuando hablamos de reformas laborales", también se trata de "darle derechos laborales a los trabajadores de las plataformas".



"Hay que ser inteligente para plantearlo. A los jóvenes les tenemos que contar que los que nos venden como libertad o aprese tentador por el mercado, a mediano y largo plazo seguramente no es tan beneficioso", puntualizó.