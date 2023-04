La candidatura de Cristina Kirchner, eje del debate en las horas previas al acto en La Plata

En medio de la expectativa por el discurso que la vicepresidenta dará esta tarde, crece la discusión por la eventual presentación a las elecciones para la primera magistratura. El peronismo se calienta antes del acto en el Teatro Argentino. Quiénes darán el presente.

El debate central, a horas del acto en el Teatro Argentina de La Plata que encabezará Cristina Kirchner, es su candidatura a presidenta para estas elecciones 2023. El peronismo discute la eventual presentación de CFK y calienta la previa. Así se manifestaron tanto sindicalistas como dirigentes del PJ.

Uno de los que habló antes de la ponencia de la vice fue el líder de la CTA, Hugo Yasky, quien sorprendió al afirmar que "Cristina no descarta ser candidata". Lo hizo en AM750. Expresó el sindicalista: "Yo quisiera que Cristina Kirchner fuera la próxima presidenta. Mi sensación es que va a estar en el centro de la cancha en términos políticos y no descarta una candidatura. Nos dijo que no lo descarta".

Otro de los gremialistas que estarán presentes en La Plata es Omar Plaini, parte importante de la CGT. El referente del gremio de los Canillitas no coincidió con Yasky y explicó: "Cristina ya tomó una decisión. Pese a mi deseo y al de millones, no creo que vaya a cambiar de decisión", dijo.

Igualmente, Plaini advirtió: "Perdimos mucho tiempo en definir la situación del Frente de Todos. Ahora hay que resolver". Y elogió a la vicepresidenta: “Los estadistas de la magnitud de Cristina no abundan, siempre es grato escucharla. La única que garantiza a dónde vamos es Cristina porque ya lo hizo, los demás lo tienen que demostrar".

Además, Plaini destacó en Futurock el liderazgo de la expresidenta: "Quien conduce y acumula es Cristina Fernández de Kirchner, va a tomar decisiones cuando quiera, no cuando la oposición o los mercados quiera", dijo, Y además cruzó a algunos mandatarios provinciales peronistas: "Varios gobernadores decían que Cristina cumplió su ciclo”.

También dio su punto de vista sobre el tema el líder camionero Hugo Moyano. Dijo que no fue invitado hoy al acto de La Plata y pidió "apoyar al candidato o candidata que sea". "Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. El candidato tiene que tener en cuenta la cultura del pueblo porque los trabajadores tienen derechos desde hace muchos años y no estamos dispuestos a que se pierdan porque eso fracasaría”, contó.

Moyano dijo en diálogo con El Destape Radio que hay que hacer las PASO: “Sería lo más práctico y de ahí sale el candidato de consenso porque vamos a respetar el resultado”. Reveló que “en la CGT no se habló de un candidato en particular”. Y reclamó: “Cuando se resuelva el candidato tenemos que estar todos detrás de él”.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evitó hablar de una posible candidatura de CFK y adelantó: "La vicepresidenta va a hablar de un modelo de país con un desarrollo de inclusión social. Es imposible pensar que la economía va a crecer y al mismo tiempo distribuir si no se hace con un modelo en particular. Es imposible pensar en un modelo de justicia social si no pensamos en las etapas del peronismo. Es un día propicio para poner todo esto sobre la mesa".

También un exministro del Gobierno como Daniel Arroyo opinó. "No sé si Cristina va a ser candidata o no. Ella hace un aporte muy valioso y que ayuda al debate político". Sin embargo, pidió por Sergio Massa. "Creo que sería un gran presidente", lanzó en FM La Patriada. Aunque aclaró sobre una posible precandidatura: "Aún así no se si se va a presentar o no". Además, el diputado dijo: "La población quiere unas PASO que se puedan votar a candidatos con ideas y propuestas. Esto lo quiero para el FDT y todo el sistema político, que la sociedad elija. No hay espacio en el siglo 21 para candidatos a dedo".

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a ratificar que la Vicepresidenta “no está proscripta”. Afirmó que CFK tendría buenas chances si presenta su candidatura en el Frente de Todos. “Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta”, dijo en declaraciones a CNN Radio. “Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?”, se preguntó.

Desde las 18 horas empezará a develarse el misterio. Cristina hablará ante 1780 personas que estarán sentadas en las butacas de la sala Ginastera, recientemente reinaugurada tras seis años en desuso. Además de los presentes dentro del establecimiento, en el exterior habrá miles de militantes. Para escuchar la ponencia de CFK, la organización pondrá una pantalla gigante.

Esta será la primera vez que hable la vice tras la baja del Presidente de ir por la reelección. Por ese hecho habrá ausencias de peso. El embajador de Brasil, Daniel Scioli, estará en ese país y no en Argentina. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "en este contexto tiene una agenda intensa" y no irá. Y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se encontrará en Tandil y "no llega". Esas fueron las explicaciones que dieron los tres. ¿Por qué son importantes estas faltas? Son los tres nombres que dio Alberto Fernández para ser los candidatos de la Casa Rosada para disputar una interna contra el kirchnerismo.

Quienes tendrán una presencia de relevancia son los massistas. Sergio Massa no asistirá a La Plata pero mandó a su tropa entera. Irán todos los diputados y senadores provinciales, diputados nacionales e intendentes del Frente Renovador. Todos ellos fueron invitados por la organización del acto. O sea, por Cristina Kirchner.

Sobre la candidatura de Cristina se dio este miércoles un hecho llamativo. El kirchnerismo lanzó una campaña en redes sociales que comenzó el jefe de gabinete de Kicillof en PBA, Carlos Bianco. Consta de una foto con una lapicera que escribe el nombre de la Vicepresidenta. Está relacionado con el discurso de Máximo Kirchner en Ferro este fin de semana, cuando dijo que "la birome siempre la han tenido los militantes, el problema es que queremos escribir un nombre y el Poder Judicial quiere borrar ese nombre".