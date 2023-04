Elecciones 2023: se reactiva el operativo clamor a CFK con una marcha a Tribunales

Se espera este jueves un acto multitudinario en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales y con consignas contra la Corte Suprema. El lema será "Democracia o Mafia Judicial". Ese día se cumplirán siete años de aquel recordado acto de CFK en Comodoro Py tras una citación de Bonadio, bajo la lluvia y con un escenario improvisado.

"Aun cuando más nublado parezca, el sol siempre sale". Esas fueron las últimas palabras de Cristina Kirchner en ese recordado acto frente a Comodoro Py, tras una citación a declarar del juez Claudio Bonadio. Fue el 13 de abril de 2016. Este jueves se cumplen siete años. El kirchnerismo hará ese día a partir de las 16 una marcha que se espera multitudinaria en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales y de cara a la Corte Suprema. El lema será "Democracia o Mafia Judicial".

El martes hasta última hora se negociaba a contra reloj los últimos detalles de lo que serán discursos explosivos contra el Poder Judicial, la persecución política y la proscripción a la vicepresidenta. Claro está: CFK no estará presente en el acto.

Habrá un escenario donde estarán representadas cada uno por sector: desde el sindical, los intendentes hasta los referentes políticos del kirchnerismo. La idea es que hable un referente de la CGT, otro de la CTA y el acto lo cierre con un discurso el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, según pudo averiguar El Destape.

El lunes se realizó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de SMATA encabezada por el senador Mariano Recalde, la diputada Paula Penacca, el jefe comunal de Ensenada Mario Secco y el diputado Leopoldo Moreau. Penacca expresó parte de lo que se viene en el acto del 13: "La Mafia Judicial, conducida por los cuatro miembros que integran la Corte Suprema, toma decisiones que influyen en la vida cotidiana de todxs. Garantiza beneficios para los medios hegemónicos, para el poder económico concentrado y es utilizada para proscribir a Cristina. Pretende impedir que tengamos elecciones libres en nuestro país. Van contra ella porque es la que defiende y representa los intereses del pueblo".

Las columnas de militantes están convocadas para las 16 horas en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Y de ahí comenzará la movilización para el lado de la avenida Córdoba para ingresar a la plaza. El acto arrancará después de las 17 horas.

Sonia Alessio (CTERA), Cristina Álvarez Rodríguez (PBA), Roberto Baradel (docentes), Carlos Castagnetto (AFIP), Walter Correa (PBA), Edgardo Depetri (ministerio Nación), Jorge Ferraresi (Edesur), Andrés Larroque (La Patria es el Otro), Teresa García (PBA), el padre Paco Olveira, Sergio Pallazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Abel Furlán (UOM), Paco Manrique (SMATA) Adrián Grana (diputado PBA), Marcelo Koenig (Descamisados), Omar Plaini (canillitas), Florencia Saintout (PBA) y Hugo Yasky (CTA), algunos de los nombres que estarán presentes. También estarán las Madres de Plaza de Mayo.

Dos de las principales organizaciones que serán parte de la marcha son La Cámpora, hoy liderada por Lucía Cámpora, y La Patria es el Otro, la agrupación que impulsó el Cuervo Larroque, quien se alejó del espacio político creado en 2006. También tendrán presencia Kolina, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante y Fetraes, entre otros. Habrá fuerte presencia del gremialismo.

Este acto del jueves es parte de la serie de convocatorias que está haciendo el kirchnerismo alrededor de nuestro país para denunciar la persecución judicial a ese espacio político y sobre todo a su principal referente: Cristina Kirchner. Y además pedir a viva voz: "CFK 2023".

El periplo arrancó en Avellaneda hace un mes, cuando se formaron una serie de carpas con comisiones para debatir la proscripción de CFK. Este formato se llevó a Resistencia, Chaco. El anfitrión fue su gobernador, Jorge "Coqui" Capitanich, que cerró el evento con un discurso potente.

Luego del paso por el nordeste del país y del acto del jueves, llegará el turno del NOA. La idea del kirchnerismo es realizar esta actividad antes de que finalice abril en la provincia de La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela.

Luego, esta gira seguirá por el centro del país y la Patagonia. Aún no hay provincias confirmadas. "Tenemos por lo menos siete provincias que nos están llamando para llevar los encuentros allá. No sabemos si llegamos a cumplir con todas porque tenemos 10 semanas hasta el cierre de listas", contó a este portal uno de los principales organizadores de estos actos. CFK no participará de ninguna de estas actividades.

También se especula en el medio con un acto en una fecha de importancia total para el país y también para el kirchnerismo: 25 de mayo. Ese día se cumplirán 20 años de la asunción de Kirchner en 2003 como presidente de la Nación. Y además ese día va a faltar un mes para el cierre de listas, previsto para el 24 de junio. En 2019, CFK eligió el 18 de mayo, una semana antes del Día de la Revolución de Mayo, para anunciar la fórmula con Alberto Fernández.

El grupo que impulsa estos encuentros es la denominada "Mesa de los 45 de Ensenada", donde cumple como anfitrión Mario Secco. En diálogo con El Destape, el jefe comunal explicó: "El grupo de los 45 no opera a nadie, tenemos la impronta del respeto. Sabemos que el plan A es Cristina. Y si hay Plan B lo decide Cristina".

Este equipo político, entre los que se encuentra Máximo Kirchner, tenía encuentros que la prensa desconocía hasta que un día bajó un helicóptero al parque del Complejo "Cristina Fernández de Kirchner" ubicado en Punta Lara. Era la vicepresidenta. Y ahí se enteraron todos. Fue en diciembre del año pasado, tras el acto de la ex presidenta en La Plata.

Secco, sobre las definitivas diez semanas que se avecinan y establecerán el futuro del Frente de Todos, afirmó: "Tiene que ser ella. Si ella va, se ordena todo. Ella es la única que ordena y es la única que mide. Y después si no va, pero ella dice 'sos vos', todos nos encolumnamos atrás de ella."