El Gobierno celebró en silencio la crisis en Juntos por el Cambio

"Lo mejor que hicimos fue que nadie salió a hablar", decían en la Casa Rosada respecto a la crisis abierta en Juntos por el Cambio por las elecciones porteñas. En el Frente de Todos estimaban que la decisión de Rodríguez Larreta podía beneficiarlos, pero era un análisis en al aire hasta tanto no se resuelvan las candidaturas nacionales. Pocos avances en el diálogo interno.

Luego de varios días complejos, en la Casa Rosada palpitaban al menos un par de días de tranquilidad a partir de la crisis tipo tsunami abierta en Juntos por el Cambio luego de la decisión tomada por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta respecto a las elecciones porteñas. "Obviamente, nos conviene que se peleen entre ellos. Creo que lo mejor que hicimos hoy fue que nadie salió a hablar y que los dejamos que ellos estén todo el día diciéndose cosas. Esperemos que dure", analizaban anoche en Gobierno. La "ventana" de alivio podrá extenderse, con suerte, hasta el viernes, cuando se conozca el nuevo índice de inflación. Durante el fin de semana hubo conversaciones entre los distintos sectores del Frente de Todos, pero sin avances significativos sobre los temas en los que urge acordar.

El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Salud Carla Vizzotti compartieron el acto de lanzamiento del Plan Federal reconstruir Salud, una de las áreas donde el Gobierno se considera fuerte. Los mensajes no salieron de allí y cerca del Presidente lo consideraban un logro. "No hay que interrumpirlos mientras se equivocan", afirmaban en la Rosada respecto a la crisis opositora. La decisión del jefe de gobierno de convocar a elecciones "concurrentes" podría llegar a beneficiar al Frente de Todos porteño. En verdad, dado que todavía no se conocen los candidatos presidenciales del oficialismo, el análisis es sólo a partir de supuestos.

Pero separar las mesas de la elección porteña de la nacional al menos servirá para discutir más en concreto las cuestiones de la ciudad de Buenos Aires y dejar a un costado las dificultades económicas que complican al gobierno nacional. De hecho, justo este martes, el presidente del PJ Capital, el senador Mariano Recalde, presentará un libro de análisis del modelo de "una ciudad para pocos" llevado a la práctica durante los 15 años de macrismo y las propuestas para un gobierno diferente. Recalde es uno de los posibles candidatos de La Cámpora para jefe de gobierno, lugar para el que también se menciona a la legisladora Lucía Cámpora y al ministro bonaerense Augusto Costa.

Todo indicaría que quien sea el elegido de ese sector enfrentará en una PASO al diputado Leandro Santoro, el candidato a jefe del gobierno del agrupamiento que días atrás se presentó en una foto junto al ministro de Turismo, Matías Lammens, la legisladora Claudia Neira y la abogada Graciana Peñafort. También están en carrera Pedro "El Cadete" Rosemblat -lanzado por Patria Grande, la agrupación de Juan Grabois y la legisladora Ofelia Fernández- y la ex ministra de la Mujer, Eli Gómez Alcorta, a quien respaldan dirigentes sindicales y sociales.

Con todo, más allá de toda separación que pueda darse entre el comicio nacional y el porteño a partir de un diferente sistema de votación, nada puede encaminarse dentro del Frente de Todos sin un diálogo que permita encausar las diferencias internas y la competencia en las PASO, una instancia que ya admiten en todos los sectores. "Doy fe que aún los más cercanos al Presidente le plantean la necesidad de tender líneas con Cristina Kirchner para resolver cómo seguir", comentaban un funcionario de Gobierno. Por ahora, no consiguieron mayores avances.

Hay diálogos informales que incluyeron intercambio de mensajes durante el fin de semana largo. Principalmente, entre el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, su vice, Juan Manuel Olmos, y el canciller Santiago Cafiero planteando alternativas para seguir adelante. El problema es que no tienen directivas claras desde sus respectivas jefaturas. "Tenemos un camino que es la convocatoria al Consejo del PJ en la segunda quincena de abril, luego vendrá la reunión del Congreso y, en algún momento en el medio, nos tendremos que reunir con La Cámpora para fijar las reglas de una PASO", expresaban cerca de Alberto Fernández. La ventana de respiro que ofrece la dura interna de Juntos por el Cambio invita al oficialismo a aprovecharla.