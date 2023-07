Elecciones 2023: qué le vio Cristina Kirchner a Sergio Massa

El comentario editorial de Roberto Navarro en El Destape Radio, en el que explicó la lectura de la Vicepresidenta sobre el simulador de presidentes, la crítica a Alberto Fernández, su mirada sobre la nestorización del tigrense y un número en la cabeza: 30% en las PASO.

Cristina Kirchner hizo un nuevo acto, no sé si llamarle un acto de campaña o un nuevo acto de apoyo a Sergio Massa de cara a las elecciones 2023. Esa foto de los dos conduciendo, uno piloto y otro copiloto, es una metáfora de lo que está viendo Cristina ahora y para los próximos años.

Hubo algunas cosas que dijo y que hizo Cristina que no sé si se interpretaron del todo. Lo que quiso decir ella cuando dijo: "Qué bueno sería tener un simulador para ver cómo sos como presidente y recién después largarte a ser presidente, como se hace con los pilotos". Claramente hablaba de que si hubiera probado a Alberto Fernández, no lo habría puesto de candidato.

Ella tiene una pobre imagen de su gobierno, que yo no comparto del todo, porque creo que han pasado cosas como nunca le había pasado a ningún gobierno. Eso es lo que piensa Cristina, en contraste con lo que piensa con Massa. Lo que quiso decir es: "Bueno, acá estoy con un copiloto que está aprobado". ¿Por qué dice que está aprobado? ¿O por qué quiso decir eso con ese gesto?

Cristina, después de la derrota de de 2021, piensa en Massa y dice: voy a probar con Massa, que Massa sea un superministro que de alguna manera tome el lugar del presidente y vemos cómo anda. Y si anda bien, que sea el próximo candidato a presidente porque en este mundo, en esta región y en este país no puedo poner un candidato mío, no puedo ser yo, tiene que ser alguien más al centro de la política porque todo lo que sea del centro para la izquierda lo están volteando, se está quedando sin espacio, entonces vamos a probar con Massa'.

Ella lo que dice es que es un candidato aprobado porque ella está muy contenta con lo que hizo Massa en este tiempo. Alguna vez les conté que en una charla telefónica me dijo: 'Massa es excelente, Massa es excelente', muy satisfecha con lo que estaba haciendo en esos días.

¿Qué es lo que aprueba ella? ¿Qué es lo que te cuenta si hablas con ella por estos días? Cuando asumió Sergio Massa la inflación era del 7,7 por ciento. Ya no había pesos, no nos refinanciaban los bancos y nos habíamos quedado sin dólares. De hecho, la última semana de julio de 2022 hubo importaciones cero, se habían prohibido las importaciones. Cuando Guzmán cierra las importaciones, ahí se dispara la inflación porque quienes necesitaban importar insumos no sabían a qué precio iban a importar después y ahí empieza el pico inflacionario. No había pesos, no había dólares, había una inflación del 7,7%.

¿Por qué Cristina aprueba esa gestión, más allá de que le parece bien que Massa trabaje 20 horas por día? Bueno, porque la inflación desde ese momento baja del 7,7 al 4,9 en seis meses para diciembre del año pasado. ¿Por qué renueva todos los pesos? Porque consigue dólares con el Dólar Soja 1 y porque empieza a cuidar los dólares. Es decir, ¿se acuerdan cuando Cristina hablaba del festival de importaciones? Bueno, ahí se termina el festival de importaciones.

Massa arma un sistema en donde es el Ministerio de Industria el que empieza a ver y dice 'che pero vos ya importaste más que los últimos cinco años, estás guardando porque estás comprando con dólar barato, te alquilaste un galpón y te estás quedando con las importaciones. Me estás obligando a venderte un dólar barato, yo me quedo sin dólares, me desangro y sube la inflación'. Y Massa arregla eso.

Ahí es cuando Cristina tiene como un primer examen de lo que estaba haciendo Massa en esos meses y dice: 'Mirá, este quilombo que hacía tanto tiempo que lo teníamos, este tipo lo resolvió en unos pocos meses'. Después viene la sequía. Cuando viene la sequía, todos dijimos: 'Ya está, nosotros venimos tambaleando desde que asumimos porque Macri dejó el país en default, porque no había dólares, después la pandemia, con esto vamos a una hiper, ya está'. LTA, diría Maradona, y no sucedió. Y no sucedió porque volvió a conseguir dólares porque se le ocurrió que podía ir a hablar con los chinos y que le dieran yuanes. Fue otra vez a los chinos a pedirle otros 5 mil millones de yuanes. Después dijo: 'No le podemos pagar al Fondo con los yuanes'. Le pagó al FMI con los yuanes. Empezó a darles yuanes a los importadores para que importen con los yuanes. Entonces nunca se paró la importación, se importó lo que se necesitaba y no otra cosa.

Todo esto es lo que piensa Cristina. Y tiene una forma de negociar Massa con el Fondo que se parece mucho más a la de Néstor que a la de Guzmán. Es decir: no cierra, no va, no viaja, si no se hacen las cosas como quiere Argentina. El FMI pedía un 60% de devaluación, dijo que no, pedía un 30, dijo que no, sigue sin viajar, sigue sin cerrar con el Fondo porque no se hacen las cosas como quiere Argentina.

Todo eso que es lo que veía Cristina antes también cuando fue Jefe de Gabinete. Es lo que Cristina aprueba, es lo que dice: Massa estuvo en el simulador. Massa tiene un discurso en seguridad muy a la derecha. Yo te diría incluso más parecido a lo que piensa en general la población que a lo que piensa el progresismo. Y tiene una mirada económica mucho más parecida a la de Néstor que a la de Cristina: quiere superávit fiscal, quiere superávit comercial, quiere un dólar alto. Eso es lo que quería Néstor. Negociar con el Fondo de esa manera.

Ahora, vos decís: ¿por qué si Cristina utiliza herramientas distintas, más parecidas a las que quiere Kicillof, está de acuerdo? Porque son herramientas. Por eso fue a Aerolíneas. Es la defensa de los intereses nacionales.

Es decir, si vos tenés a un Juntos por el Cambio que quiere privatizar Aerolíneas Argentinas y Massa quiere desarrollar Aerolíneas Argentinas, igual que Cristina, ahí están las diferencias. Tenés un Juntos por el Cambio que ya está hablando de privatizar YPF, privatizar Vaca Muerta, y tenés a un Massa que por eso fueron juntos a abrir el gasoducto, que dice que Vaca Muerta va a ser lo que va a desarrollar al país. Bueno, eso es lo que ve Cristina en Massa y por ahí no termina de ver el electorado de Cristina en Massa.

Y Cristina tiene muy en cuenta peleas anteriores que en la política son cosas que al otro día se olvidan, pero que el pueblo no se olvida. Y Cristina se olvida de ese tipo de peleas porque lo que busca es alguien que sea de centro (de "centroderecha", como a vos te guste llamarle) pero que gobierne parecido a los Kirchner. Un poquito para acá, un poquito para allá. Los gobiernos no son siempre iguales.

Néstor tenía como ministro de economía a Roberto Lavagna, un hombre de Techint, y como presidente del Banco Central a Martín Redrado, un hombre de la banca. Gobernaba así y gobernaba bien. Bueno, eso es lo que piensa Cristina.

Lo que dijo ayer es: 'Si hubiera usado el simulador para Alberto no lo hubiera puesto. Con este ya lo usé el simulador'. Ahí hay una punta de lo que uno puede ver de por qué Cristina le importa tanto que los votos vayan para Massa. Y cuando uno dice: 'Bueno Cristina, en todo caso si saca 20 Massa y 10 Grabois, sacan 30'. Cristina dice: 'No, porque si saca 20 Massa va a salir tercero porque va a aparecer primera Patricia Bullrich, segundo Larreta y tercero él y no la agarramos más a Bullrich, y se nos va. Necesitamos que los 30 los saque Massa, y que junte tres o cuatros en todo caso Grabois, para asomar la nariz y salir primero en la primera vuelta'.

Hay algo que estuve leyendo en estos días en España, que hay elecciones el domingo, y que aparentemente va a ganar la derecha en sociedad con la extrema derecha. Y leo la palabra miedo, leo la palabra terror en España. Algo de eso pasa acá, y algo de eso pasa en la cabeza de Cristina. No por ella, sino por su país y por su pueblo.

El miedo, el terror a que gane Patricia Bullrich y le quite todos los derechos a los trabajadores y, al que quiera quejarse, lo cague a palos o lo meta en cana, le den 25 años de cárcel como está pidiendo Gerardo Morales en Jujuy. Y esa es otra cosa que Cristina toma muy en cuenta. Por eso el apoyo constante. Y la vas a ver cada vez más seguido a Cristina con Sergio Massa