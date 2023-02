Elecciones 2023: Qué dijo un gobernador sobre una posible PASO entre Alberto y Wado

El Presidente cenó anoche con mandatarios provinciales. Empieza a definirse la estrategia electoral de cara a la mesa del PJ que se realizará el jueves.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, es el primer mandatario provincial que se refiere a una posible elección PASO 2023 entre Alberto Fernández y Eduardo "Wado" de Pedro. Además, se refirió a la reunión que mantuvieron anoche varios gobernadores con el Jefe de Estado.

El periodista Roberto Navarro contó este martes la postulación del actual ministro de Interior, De Pedro, como candidato a presidente dentro del Frente de Todos. También mencionó la posibilidad de la disputa de internas con Alberto y la candidatura de Sergio Massa.



En diálogo con El Destape Radio, Quintela dijo que “pretendemos que la mesa sea nacional y representativa de todos los sectores”, sobre el encuentro que habrá este jueves en la sede nacional del Partido Justicialista en la calle porteña Matheu al 130. Asimismo, el mandatario provincial agregó: “El trípode que comenzó la coalición del Frente de Todos, con el sector de Alberto, Cristina y Massa deben ponerse de acuerdo en cómo encaminar este proyecto”.

Sobre la reunión de anoche con Fernández, Quintela señaló que “mantuvimos una charla con el Presidente para tratar de ordenar todo esto”. A ese encuentro privado asistieron ocho gobernadores, entre ellos los que supo su asistencia fueron Sergio Uñac (San Juan), Quintela, Gustavo Mellela (Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Raúl Jalil (Catamarca).

“Tenemos que hacer un esfuerzo enorme. La ciudadanía no nos va a perdonar si no podemos hacer una propuesta firme”, expresó. Y sumó Quintela: “Yo no era partidario de las PASO. Ahora no pueden eliminarse pero yo creo que hay que potenciar las coincidencias y sacar una propuesta para que la gente pueda decidir. Hay que hacer el esfuerzo y dejar de lado todas las diferencias. Cualquier compañero va a ser mejor hasta que el mejor de la oposición. La oposición quiere una Argentina para unos pocos”.

Asimismo, el gobernador planteó: “El Presidente tuvo una posición aperturista. Mantuvo una reunión con Wado en representación del sector de la vicepresidenta. Salvo el presidente y la vice, no hay compañeros con el volumen para presentarse. El compañero Massa dijo que no quiere ser candidata, hay una proscripción en marcha contra la vicepresidenta. Y el único que queda en ese nivel es el Presidente”, resaltó.

Quintela asimismo señaló: “Wado es un excelente compañero y se está moviendo. Tiene actitud de conversar y charlar. Los tiempos son cortos y falta para el posicionamiento de algunos compañeros. Hoy por hoy, Wado no se manifestó públicamente pero podría ir a una PASO y se está moviendo. No sé si Alberto quiere o no. No sería bueno que un ministro le compita al Presidente”, reclamó. “Si un ministro quiere competir con el Presidente debe renunciar”, cerró.

Alberto, Massa y Wado de Pedro

En el pase entre Caballero de Día y Navarro 2023, Roberto Caballero y Roberto Navarro dialogaron este martes acerca de la postulación del actual ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro como candidato a presidente dentro del Frente de Todos. Los periodistas además analizaron cómo queda la conformación de postulaciones en el FDT y qué piensa la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Vamos a poner un título. El Frente de Todos ya tiene tres candidatos. Uno es el presidente (Alberto Fernández) que quiere reelegir y ayer se lo dijo a los sindicalistas que fueron a verlo. Él les dijo que va a ser candidato si mide bien, pero si ve que otro mide más, lo va a apoyar", comentó Navarro al inicio del pase con Caballero.

El conductor de la radio luego continuó: "El segundo candidato es (el ministro de Economía, Sergio) Massa, que tiene una estrategia como en 2013. Su estrategia es no decir que va a ser candidato. En 2013 salían notas diciendo que iba a ser candidato y que no iba a ser. El día que dijo que iba a ser candidato medía 40 puntos". Navarro informó que fuentes aseguraron que Cristina Kirchner y Máximo Kirchner apoyan la candidatura de Sergio Massa.

"El tercer candidato es Wado de Pedro que está caminando y que va a apretar el acelerador a partir del primero de marzo. En un par de semanas va a estar caminando como candidato. Dice que tiene el apoyo de algunos gobernadores y que tiene el apoyo de parte del sindicalismo", agregó Navarro.