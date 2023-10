Elecciones 2023: mientras el Gobierno refuerza controles, Marra incentiva la especulación cambiaria

En plena recorrida de campaña, el candidato a jefe de Gobierno porteño por el espacio de Javier Milei realizó una transacción cambiaria, a semanas de la corrida del dólar blue.

Tras la corrida cambiaria de la semana pasada, que hizo que el precio del dólar blue superara los mil pesos, el Gobierno nacional decidió reforzar los controles a las financieras. Sin embargo, a días de las elecciones 2023, desde La Libertad Avanza (LLA) continuaron fomentando la especulación.

El martes, el candidato a presidente de LLA, Javier Milei, encabezó el lunes una caravana por el municipio bonaerense de Moreno. De esa recorrida, participó el aspirante a jefe de Gobierno por ese espacio, Ramiro Marra, que protagonizó un repudiable episodio.

En plena caravana, Marra le cambió un billete de cien dólares a una persona, que le dio un billete de mil. Este le pidió que se lo autografíe. También sucedió lo mismo con una mujer. "Transacción hecha", concluyó el candidato a jefe de Gobierno mirando a la cámara que filmó el episodio.

Hoy la AFIP realizó una serie de operativos en la City porteña, mientras que la Aduana encabezó las investigaciones en Palermo. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, había afirmado que serían inflexible con los especuladores y que desmantelarían las cuevas ilegales.

Marra, al igual que Milei y el candidato a diputado bonaerense Agustín Romo, fueron denunciados por el presidente Alberto Fernández por "intimidación pública", al haber incentivado la corrida cambiaria de la semana pasada.

La semana anterior, Milei había dicho "cuanto más alto" esté el precio del dólar, será "más fácil" llevar a cabo el plan de dolarización que él vende como viable. Luego, sugirió que los plazos fijos no se hagan "jamás en pesos" porque "es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”. Marra y Romo, por su parte, habían lanzado comentarios por sus redes sociales que incentivaron la suba de la divisa paralela.

Tras la denuncia, Milei convocó a una conferencia de prensa para victimizarse, junto a Marra y Romo en la sede de la empresa del candidato a jefe de Gobierno en Retiro. "Este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros", lanzó.

Dos días antes de su cierre de campaña, Milei encabezó recorridas por Moreno y Lomas de Zamora. En las convocatorias, el líder de LLA estuvo acompañado por la candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo, y volvió a insistir con vencer en la provincia de Buenos Aires.

En la recorrida por Moreno, Milei estuvo acompañado por la candidata a intendenta de Moreno por LLA, Andrea Vera, acusada de presunto ejercicio ilegal de la medicina, en operativos sanitarios con fines proselitistas.