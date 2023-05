Elecciones 2023: Macri y Bullrich minimizaron los resultados electorales del domingo y dijeron que "no son representativos"

Ambos dirigentes del PRO hablaron con periodistas en la previa de la cumbre que se realiza durante la tarde de este lunes.

Dos de las principales figuras del PRO, el ex presidente Mauricio Macri y la precandidata presidencial Patricia Bullrich, coincidieron este lunes en la lectura sobre la perfomance electoral de Juntos por el Cambio en el super domingo de elecciones. "No son representativas", opinó Macri ante periodistas mientras ingresaba a la cumbre del PRO. Lo mismo afirmó Bullrich en un intento de quitarle peso a los resultados en Misiones, La Rioja y Jujuy.

El ex presidente se refirió a las provincias norteñas como "manejadas" por un "sistema feudal": "Ya va a llegar la época de libertad también para ellos", afirmó. Minutos antes había ingresado la ex ministra de Seguridad, que dedicó algunos minutos a responder preguntas a la prensa y aseguró que "La Rioja es una provincia con un modelo feudal" y se refirió a supuestas prácticas de reparto de mercadería. Bullrich también fue consultada respecto a si considera que el partido del diputado Javier Milei, La Libertad Avanza, capta votos de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos, y ante ello respondió: "Nosotros somos una fuerza, hay otra fuerza que se quiere presentar y quizás le saca más votos al Frente de Todos que a nosotros".

Las declaraciones de ambos dirigentes se dieron en el marco de una nueva reunión del PRO un día después de las elecciones en La Rioja, Misiones y Jujuy y hasta esta tarde se especulaba que podrían llegar a discutirse algunas candidaturas. También están presentes el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el flamante presidente del PRO, Federico Angelini, los candidatos a gobernadores de PBA, Cristina Ritondo y Diego Santilli, y el es secretario de la presidencia Fernando de Andreis.

Antes de entrar, Bullrich también aprovechó para tirar un dardo a Rodríguez Larreta (también en carrera por la presidencia) que el domingo viajó a Jujuy para celebrar la victoria junto al radical Gerardo Morales. "Esto de ir a cada triunfo... Me parece que el triunfo es de cada uno de los lugares. Para mi es muy importante dejarlos en absoluto protagonismo en ese momento. No he ido a ningún lado y no es porque es más o menos amigo. Hablé con Morales a la mañana, lo saludé a la noche pero bueno, no necesito estrados", lanzó.

También fue consultada por las revelaciones que tuvieron lugar en las últimas horas en la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que aseguran que una persona cercana a Bullrich habría borrado el contenido del celular de una de las dos asesoras del diputado Gerardo Millman, pero la ex ministra de Seguridad lo desestimó. "Para mi es un verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco nada. Todo eso es un invento... lo del atentado... nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie de Netflix de tantos inventos que hacen"

Por último, la precandidata se refirió a su armado en la provincia de Buenos Aires -que aún no está definido- y aseguró que no va a incorporar a Ritondo antes de hablarlo con los tres candidatos que responden a ella y ya están lanzados. "Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre. Acaba de dejar su candidatura Vida y Ritondo se va a sumar a la fuerza pero yo no voy a sumarlo antes de tener un diálogo con todos los que ya están", aseguró Bullrich.