Elecciones 2023: Macri recrudece la interna en la UCR y le hizo una advertencia si se juntan con Massa

El expresidente y referente de JxC volvió a cargar contra el radicalismo y le apuntó al candidato de UP. "Macri le ha hecho mucho daño al espacio", lanzó Morales en la semana. La relación se tensiona cada vez más.

El expresidente y uno de los máximos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) Mauricio Macri recrudece la interna dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) en una semana repleta de cruces. En esta ocasión, el ex mandatario pidió que no se junten con el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, durante la campaña y en la previa a las elecciones 2023 del 22 de octubre. "Hay que tener cuidado, tomar distancia, al menos hasta que termine la campaña. Después, los que quieran seguir comiendo asados o hablando con él, que lo hagan", marcó.

En diálogo con TN, el dirigente cambiemita habló de que el actual ministro de Economía tiene "una gran habilidad para el mal única, que confunde y enrieda a todo el mundo", por esa razón es clave tomar distancia durante un tiempo porque "usa y envuelve a todo el mundo". Y sostuvo firmemente: "En Primer Tiempo yo le asigno un enorme mérito a él de detener los cambios que nosotros queríamos llevar adelante. Enroscó desde a Monzó, con quien convivía en el Congreso, para adelante, a medio gobierno nuestro... Los tenía enloquecidos".

El acto de Massa en Salta durante el último domingo generó una fuerte reacción en los sectores del macrismo más cercanos a Bullrich y lógicamente, a Macri. Fuentes cercanas señalaban no entender qué hacían dos gobernadores radicales en una actividad del candidato de Unión por la Patria (UP) a menos de un mes de las elecciones. Tanto el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales como su par de Corrientes, Gustavo Valdés estuvieron presentes en el escenario. "Los gobernadores del norte grande nos dan en el ejemplo de que se puede trabajar, se puede construir una Argentina de unidad nacional. Nadie se debe asombrar de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro Gobierno", sostuvo el ministro en caso de triunfar en las elecciones.

Sus dichos se dieron tras la semana de tensión que existió entre el propio Macri y legisladores de la UCR que responden a Martín Lousteau, por la sanción de la eliminación del Impuesto a las Ganancias. "Me parece que no estaba hablado, el populismo es muy contagioso", lanzó el ex mandatario desde Córdoba sobre la decisión de JxC de dar quórum para debatir. Ante esto, el diputado nacional Emiliano Yacobitti aseguró: "Macri hace rato le viene faltando el respeto al radicalismo". Mientras que la diputada Danya Tavela lanzó: "Quizás hay que preguntarle cómo se siente en Juntos por el Cambio".

Este lunes, llegó la respuesta por parte de uno de los máximos referentes de la UCR. "Yo creo que, después de las PASO, en la primera semana, con tanta alabanza a Milei, le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente. Que no deje dudas que la candidata es Patricia", manifestó Morales. Mientras que apuntó sobre las declaraciones contra el radicalismo: "En todo caso el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo último que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia (Bullrich), es levantar a Juntos por el Cambio". Y cerró: "Yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso, nos hace daño y desperfila a JxC".

No es la primera vez que ambos referentes de la oposición se cruzan públicamente. En junio pasado, el expresidente Macri ya había criticado a Morales por "poner en crisis" a todo el sistema de la coalición cuando buscó incorporar -junto a Horacio Rodríguez Larreta- al gobernador cordobés y candidato presidencial Juan Schiaretti. El bullrichismo también se sumó a las duras críticas y marcó discrepancias. En mayo, por su parte, el gobernador criticó al ex jefe de Estado por decir que Jujuy era "una provincia feudal" -para justificar los resultados en dicha provincia, La Rioja y Misiones- y lo acusó de agravio; mientras que en marzo, en la previa a las PASO, había asegurado que el plan de Macri y JxC era "debilitar al radicalismo o evitar la posibilidad de un presidente radical".