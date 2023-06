Elecciones 2023: Los dos candidatos a intendente de JxC en La Plata están acusados en la Gestapo Antisindical

El actual intendente de La Plata, Julio Garro, y Juan Pablo Allan irán a las PASO por Juntos por el Cambio. Ambos están procesados en la causa judicial de la “Gestapo antisindical”.

En la capital de la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio buscará seguir gobernando la ciudad e irá a PASO con dos precandidatos procesados en la causa judicial de la “Gestapo antisindical”. Por la lista de Horacio Rodríguez Larreta irá el actual intendente Julio Garro, quien quiere un tercer mandato. Por el lado de Patricia Bullrich irá el actual senador bonaerense, Juan Pablo Allan. Ambos dirigentes participaron de la reunión conocida como “Gestapo antisindical” y están procesados judicialmente en esa causa.

La Gestapo Antisindical fue el nombre con la que se bautizó a una reunión en la sede del Banco Provincia en CABA en 2018. De ella participaron ministros de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador bonaerense, Juan Pablo Allan, y empresarios de la construcción. El motivo fue para armar causas contra el sindicalista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros temas.

Desde el entorno de Julio Garro informaron a El Destape que “está a disposición de la Justicia como el día 1 y espera desde ya que se pueda investigar y llegar al fondo de todo esto". En tanto, y ante la consulta de este medio, desde el espacio bullrichista de Juan Pablo Allan no dieron respuesta.

La causa judicial estuvo, primariamente, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak. En abril del año pasado procesó a Garro, a Villegas (ex ministro de Trabajo) y ex directivos de la AFI. “Se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas” y “la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial”, afirmó.

La causa pasó a Comodoro Py por orden de Casación, y el fallo dictado por Kreplak no fue revisado. En ese sentido, este martes habrá una audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de dicha resolución. Serán los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que definirán cómo seguirá la causa.

La reunión de la Gestapo Antisindical

Qué está probado hasta el momento

En base a la investigación que realizó el juez Ernesto Kreplak se pudo probar que: