Elecciones 2023: la Justicia rechazó llevar la inhabilitación de Jorge Macri a la Corte

Vanina Biasi y Nito Artaza habían presentado distintos recursos extraordinarios, que fueron rechazados este miércoles por el Tribunal de Superior de la Ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó este miércoles los recursos presentados por Vanina Biasi y Eugenio "Nito" Artaza, quienes habían solicitado que sus pedidos de impugnación a la precandidatura de jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri en las elecciones 2023 llegaran a la Corte Suprema. Así, queda allanada la postulación de Macri para competir en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC) contra Martín Lousteau. Nito Artaza presentó un nuevo recurso, aunque esta vez por fuera de la Justicia porteña.

En la resolución, indicaron que, si bien los recursos fueron presentados en tiempo y forma, no se hizo lugar porque "no logran plantear una cuestión federal quehabilite la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". "La decisión adoptada por la mayoría del Tribunal rechazó las apelaciones de los recurrentes con fundamento en que los accionantes —al haber invocado exclusivamente su condición de electores— no estaban legitimados para apelar la resolución del Tribunal Electoral que verificó de oficio el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para su postulación", agregaron.

En la presentación del recurso extraordinario, Biasi, precandidata a jefa de Gobierno en la interna del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), manifestó que había "incurrido en un rigorismo formal excesivo que vulnera las garantías de acceso a la justicia".

Artaza, por su parte, había planteado que "la cuestión federal se funda en que resulta una función inherente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación garantizar el goce y ejercicio de las instituciones provinciales", a la vez que argumentaba que lo resuelto por el Tribunal afectaba "su derecho de defensa, la garantía del debido proceso y el acceso a la jurisdicción conforme lo garantiza la Constitución Nacional".

Tras conocerse la decisión de la Justicia porteña, el ex precandidato Nito Artaza presentó un recurso de amparo para que la Procuración General se expida en las próximas 48 horas "acerca de la competencia de la Corte".

El martes, el dirigente había manifestado respecto al tema: "En CABA hay dos elecciones simultáneas, una local y otra nacional, por lo tanto el juzgado federal a cargo de la Dra. Servini de Cubría es competente. Ante el escándalo que el candidato Sr. Jorge Macri no cumple con la Constitución, deberíamos también impugnar en ese juzgado".