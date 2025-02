Débora Plager confesó la verdad de su encuentro íntimo con Kevin Costner: "Un tirito"

Débora Plager habló de su encuentro íntimo con Kevin Costner en Estados Unidos.

La periodista Débora Plager se animó a revelar una anécdota desconocida de sus días trabajando en Estados Unidos como recepcionista en el hotel Fontainebleau, de la cadena Hilton, que la tuvo compartiendo un picante momento con Kevin Costner, durante el rodaje de la película El guardaespaldas. La insólita declaración de Débora Plager sobre su encuentro íntimo con el famoso actor.

La confesión de Débora Plager se dio en el marco de su visita a Vuelta y media, programa de radio que conducen Sebastián Wainraich y Julieta Pink en Urbana Play, cuando recordó sus días viviendo en Estados Unidos y trabajando como recepcionista en el Hilton Fontainebleau, hotel donde se rodaron escenas de la película clásica El guardaespaldas (1992). “Una tarde yo estaba en la recepción y apareció él, Kevin (Costner), para ir a la cancha de tenis. Yo lo anoté…”, contó Débora Plager.

"¿Choluleaste?", preguntó Sebastián Wainraich. Y Débora Plager sostuvo: "Y, un poco, pero yo era medio boludona, medio quedada, no sé si tímida, pero medio pacatona. Entonces, el tipo me pide la reserva y me tiró así como una… arriesgó…”. En ese momento, Julieta Pink deslizó, con complicidad: "Un tirito". Segundos después, las risas no tardaron en hacerse presente en el estudio.

Débora Plager cerró su anécdota señalando que aunque el actor mostró interés en intimar, ella no avanzó: “Pero yo no lo supe ver y creo que también arrugué”. "Hubiera sido una buena anécdota", añadió Wainraich, entre risas. En la actualidad, la periodista Débora Plager es una de las figuras del canal de noticias LN+ donde integra paneles y conduce ciclos (hasta hace pocos meses condujo un programa junto a la periodista de espectáculos Marina Calabró, quien ahora se pasó a A24 del Grupo América).

Débora Plager recordó su anécdota con Kevin Costner.

