Elecciones 2023: la burrada de Bussi sobre la comunidad LGBTIQ+

En el debate de candidatos a diputados nacionales por Tucumán, el defensor de la última dictadura cívico militar y socio de Javier Milei tuvo dichos repudiables sobre las disidencias sexuales y el respaldo que les brinda el estado.

La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como candidato a presidente a Javier Milei para estas elecciones 2023, tiene entre sus filas a dirigentes que reivindican la última dictadura cívico militar, se oponen a derechos de las mujeres y minorías, empezando por el propio líder del espacio.

En este caso, en el debate de candidatos a diputados nacionales por Tucumán, el representante de LLA, el defensor de la dictadura Ricardo Bussi, comparó a la homosexualidad con una enfermedad y se expresó en contra de que el Estado respalde a la comunidad LGBTIQ+.

"Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, ciegos, los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos", expresó Bussi, hijo del represor y ex gobernador de facto Antonio Bussi.

Luego, Ricardo Bussi se expresó en contra de la asistencia estatal a las diversidades sexuales. "El que decide ser travesti, que se la banque solo. No se le puede dar una cuota del estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario", expresó, para luego reafirmar: "Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos. Porque el que decidió su camino sexual, es responsable de sus elecciones, no tenemos por qué hacer cargo de eso a toda la comunidad".

La respuesta vino de parte del candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, Pablo Yedlin, que remarcó que "el estado tiene una responsabilidad sobre aquellos grupos vulnerables y la comunidad LGBTIQ lo es". Bussi le insistía preguntándole: "¿Y los rengos?".

Yedlin señaló que los integrantes de la comunidad LGBTIQ+ "viven menos años, tienen problemas de acceso al trabajo, de discriminación" y reiteró, dirigiéndose al socio de Milei: "Yo creo que el Estado debe estar presente y debe arreglar para que todos corramos una carrera mas o menos parecido. No, como vos, que creés que largamos del mismo lugar y sálvese quien pueda. Pensamos distinto"

Bussi, una de las caras del negacionismo de LLA

Si bien en el debate presidencial Milei puso en duda la cifra de desaparecidos en la última dictadura cívico militar, y que tiene como su principal cara a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las primeras declaraciones negacionistas del líder de LLA las hizo al lado de Bussi en 2022.

Milei se asoció con el hijo del represor, que puso a su servicio su estructura. A cambio recibió un respaldo a su candidatura a gobernador, que no llegó a los 5 puntos. Pese a eso, el líder de LLA lo eligió para encabezar la lista de diputados nacionales por Tucumán, escaño que, de repetirse los resultados de las PASO, estaría obteniendo.

También lo defendió la propuesta del tucumano de proponer la portación libre y legal de armas. Cuando la periodista de TN Jesica Bosi le preguntó sobre esta iniciativa, el libertario la maltrató y la acusó de "ponerse del lado de los delincuentes".

Ricardo Bussi fue senador, diputado nacional y concejal por San Miguel de Tucumán. En 2016, cuando ejercía este cargo, dio una clase para alumnos de quinto año en una escuela tucumana y reivindicó los crímenes de su padre durante la última dictadura militar. Un año después, en otra charla en una escuela, afirmó que los trabajadores rurales no necesitan aprender matemáticas. "¿Para qué quiere una chica de La Cocha saber matemáticas, si ella va a trabajar la tierra?", lanzó al auditorio. También tuvo participación en movilizaciones en contra de la legalización del aborto.

Por otra parte, el legislador fue denunciado en 2020 por abuso sexual con acceso carnal, en el marco de una causa que también lo involucra a delitos de corrupción. La víctima era colaboradora de Bussi desde fines de 2019 y el hecho central de la denuncia sucedió el 10 de marzo. Según consta en el expediente, "cuando se comunicó con el legislador mencionado, el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar".

A partir de entonces, habían señalado, la víctima fue seguida y amenazada por "personas misteriosas, personal policial, y miembros del partido al que pertenece el legislador" para que no hable de lo ocurrido. Tras este hecho, en abril de 2022, la Justicia tucumana solicitó el desafuero de Bussi. El caso llegó a la ONU, acompañada por su defensa, Actrices Argentinas, Abofem Argentina y otras organizaciones sociales.