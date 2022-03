Piden el desafuero del legislador Ricardo Bussi por abuso sexual

El funcionario fue denunciado hace más de dos años por abuso sexual con acceso carnal. El caso llegó a la ONU y a la CIDH.

La Justicia le pidió a la Legislatura de Tucumán el "inmediato desafuero" del parlamentario Ricardo Bussi, acusado de abusar sexualmente a una joven en su despacho. Cabe recordar que el presidente del partido Fuerza Republicana está imputado por graves delitos sexuales y la determinación del Ministerio Público Fiscal se basó en los dichos de la denunciante, llamada Lupe. El caso llegó a la ONU, acompañada por su defensa, Actrices Argentinas, Abofem Argentina y otras organizaciones sociales.

En la resolución del Poder Judicial, se indicó: "SOLICITAR a la Honorable Legislatura de Tucumán, por intermedio de su Presidente, que disponga el DESAFUERO del legislador Ricardo Argentino Bussi, de profesión abogado, con domicilio conocido en Barrio Cerrado Reserva Privada de los Cerros, Yerba Buena, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente sentencia".

Además, se confirmó que el caso de Lupe llegó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de DD.HH. "por la falta de respuesta del Estado argentino" frente a la denuncia del legislador por Tucumán e hijo del genocida Antonio Bussi. Al mismo tiempo, está acusado por robo de identidad. Hasta ahora, la causa judicial no había presentado avances visibles.

Así lo confirmó el colectivo de Actrices Argentinas hace unos días. Por otro lado, Lupe brindó una conferencia de prensa en el marco de la ONU Women el 29 de marzo en España, en la que disertó sobre los delitos sexuales y el poder político. "No salgo, no puedo salir porque tengo miedo. Han tirado tiros en mi casa, me han amedrentado, han tirado piedras... Han entrado. Veo una ventana y me da miedo, siento que me va a agarrar alguien, no salgo", contó en marzo del año pasado.

La denuncia contra Ricardo Bussi

El legislador Ricardo Bussi fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal en marzo del 2020. La víctima, Lupe, era colaboradora de su partido mientras el funcionario se desempeñaba como diputado provincial por Fuerza Republicana. Según consta en el expediente, "cuando se comunicó con el legislador mencionado, el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar".

A partir de entonces, tal como cuenta en el video, fue seguida y amenazada por "personas misteriosas, personal policial, y miembros del partido al que pertenece el legislador" para que no hable de lo ocurrido. Aún así, la denuncia fue realizada en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán en junio de ese mismo año y ratificada días después en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter.

Según contó la propia víctima, a principios de ese año tomó conocimiento de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre en la que había un monto superior a los 500.000 pesos. Trató de resolver el tema por sí misma pero no pudo dilucidar lo ocurrido en la entidad bancaria, entonces se acercó al partido para informar la situación. "Trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar la irregularidad. Él comete el abuso sexual como un acto de intimidación", contó su abogado. Diferentes cuentas bancarias también están siendo investigadas.