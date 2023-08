Elecciones 2023: Jorge Macri prometió un abrazo con Lousteau tras las PASO

El precandidato a jefe de Gobierno del PRO negó haber rechazado debatir con su rival en la interna ya que, según afirmó, se trató una decisión de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño del PRO para las elecciones 2023, Jorge Macri, afirmó este domingo que se dará un abrazo con su rival en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), el radical Martín Lousteau, cuando se conozcan los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Por supuesto", respondió el ex intendente de Vicente López y actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la pregunta de si sucederá eso.

El primo del ex presidente Mauricio Macri adelantó que el domingo 13 de agosto compartirá bunker con Lousteau, en el mismo establecimiento en el que también lo harán los candidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Como el bunker nacional va a ser en Ciudad, nos tiene que encontrar a nosotros en ese mismo lugar. Nosotros opinamos menos porque acá lo que hay que poner de acuerdo es toda la mecánica de los candidatos nacionales", contó Jorge Macri en diálogo con Radio Mitre.

Cuando le consultaron si, en caso de imponerse en la interna y luego ganar las generales, llamaría a Lousteau para que forme parte de su gobierno, Macri afirmó: "Va a haber una charla con la UCR, con la Coalición Cívica, con la gente de López Murphy, de Ocaña. Nosotros tenemos que armar el mejor equipo posible, más que un problema de la representación de cada espacio político, que tiene que estar incluido, porque por eso somos un espacio conjunto, hay que encontrar los mejores hombres y mujeres para ocupar para cargo. Y me parece que eso para quien llega con la responsabilidad de gobernar tiene que ser un foco central".

El ex intendente profundizó su idea de que la unidad del espacio después de las PASO debe darse en base a las distintas propuestas y no solamente por un tema de representación. "No es un tema de qué pedazo le toca a cada uno de un gobierno, sino de quién trae, qué persona, qué propuestas mejores que las mías, o cómo coincidimos, cómo las mejoramos, cómo las superamos. Y armar el mejor equipo posible. Eso es lo que hemos tratado de hacer siempre en la Ciudad de Buenos Aires y mi desafío es seguir haciéndolo, representar a un equipo que tiene esa capacidad", agregó.

Además, negó haber rechazado un debate con el precandidato radical, hecho que Lousteau dijo en público en más de una ocasión. "Fue una decisión de Juntos por el Cambio a nivel nacional: no hubo debate en Santa Fe, no hubo debate nacional, no hubo debate a gobernador y no hubo debate en la Ciudad de Buenos Aires", detalló Jorge Macri.

Asimismo, el precandidato del PRO le quitó importancia al debate convencional ya que, según argumentó, en 2023 se debate también por otros medios. "Al no haber un debate en el marco de los otros espacios políticos, iba a quedar centrada toda la atención en todos nuestros matices y diferencias. Y además, por otro lado, que el debate es permanentemente en los medios, hoy estamos acá en la radio pero además hay tele, redes. La gente observa mucho", señaló.