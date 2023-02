Elecciones 2023: Jorge "Coqui" Capitanich dejó la puerta abierta a una candidatura presidencial

El Gobernador de Chaco no negó su candidatura y afirmó que el 11 de marzo comenzará un recorrido por el país para presentar su último libro.

En medio de las internas para definir los precandidatos de las elecciones 2023, Jorge Capitanich dejó la puerta abierta a un posible candidatura presidencial por el Frente de Todos. El actual gobernador de Chaco habló sobre la posibilidad de figurar en las listas en diálogo con Radio 10.

Ante la consulta, "Coqui" reconoció que "era una buena pregunta" y respondió con una frase bíblica. "Le respondo con el Evangelio de San Mateo: ‘No tentarás al Señor, tu Dios’”, adelantó sobre la posibilidad de postularse como precandidato presidencial por el Frente de Todos.

En este marco, Capitanich continuó: "No hay que poner el carro delante del caballo, no se trata de buscar una candidatura, sino de movilizar la opinión de nuestro espacio en torno a ideas y proyectos que necesitamos todos”, dijo y agregó: "A veces una candidatura en sí misma despierta entusiasmo, a veces no. Hay que ser humildes en la construcción y el diálogo con la ciudadanía".

Además, adelantó que el 11 de marzo iniciará un recorrido por todo el país para presentar su libro Argentina merece más, en donde propone el desarrollo de un país federal, los problemas del mundo y locales con soluciones posibles. "Yo siempre planteé, cuando me preguntan si voy a ser candidato, que no me voy a excluir del debate nacional y, para eso, lo primero que pienso es salir a recorrer con un plan de gobierno para discutir con los argentinos y las argentinas en los diferentes lugares del país, para entender que en el peronismo hay proyecto, ideas, voluntad política, y que tenemos que ganar las elecciones y lo vamos a hacer unidos”, enfatizó.

"Hagamos entre todos el esfuerzo de imaginarnos un modelo de país en donde seamos capaces de construir un país federal. No se puede vivir en un país centralista, asfixiante, unitario. Tenemos que construir una cultura productiva. Basta del centralismo unitario, financiero y especulativo”, sentenció sobre su plan político.

El análisis de Capitanich sobre el FdT en el 2023

Sobre las posibles precandidaturas del Frente de Todos, Capitanich analizó "varios escenarios" frente a la postulación o no de Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa. “Fijate el abanico de posibilidades. Por eso hay que ser meticulosos, ordenados. Es una ingeniería política de alta complejidad, pero que en definitiva nos compete a todos construirla. Si nos dejamos imponer una visión parcial, probablemente no podamos poner la visión totalizadora que el pueblo argentino demanda”, aseguró el referente chaqueño.

Sin embargo, Capitanich dijo que para ser Presidente “no hay que pedir permiso” pero si aseguró que “sí hay que pedirle al pueblo, que manifiesta a través de su voluntad si uno puede ser o no". "La construcción es colectiva, no individual. No basta con decir ‘me gustaría ser’. Hay que tener una serie de condiciones y requisitos, ser muy humildes. El gran problema nuestro es que la multiplicidad de candidaturas o la soberbia de pretender imponer una idea sobre otra nos impide potenciar lo mejor de nosotros mismos”, finalizó.