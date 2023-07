Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 20 de julio

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO en las elecciones 2023, Jorge Macri, recalentó la interna contra su rival en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Lousteau. "No es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", sostuvo el ex intendente de Vicente López.