Elecciones 2023: Jorge Macri recalentó la interna con Lousteau y descartó "dialogar"

El ministro de Gobierno porteño y ex intendente de Vicente López ya pronosticó que, en caso de ganar la interna del 13 de agosto, va a tener conflictos con los piqueteros.

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO en las elecciones 2023, Jorge Macri, recalentó la interna contra su rival en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Lousteau. "No es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar", sostuvo el ex intendente de Vicente López.

En más de una ocasión Lousteau cuestionó que el primo del ex presidente Mauricio Macri no quiere debatir antes de las internas del próximo 13 de agosto. En diálogo con Noticias Argentinas, Jorge Macri respondió al planteo: "Que él hable de lo que quiera. Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños. Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar".

Sin embargo, dijo que estaría dispuesto a trabajar junto al senador nacional del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), aunque marcó que no le gustó cómo actuó el sector radical de Juntos por el Cambio (JxC) respecto al caso de Franco Rinaldi, quien terminó renunciando a su precandidatura a legislador porteño después de la viralización de dichos discriminatorios. "Eso se construye día a día. Desde mi lugar la voluntad está, pero hay que construirla todos los días. Me parece que el nivel de virulencia que algunos momentos tomó la campaña y particularmente con el tema Franco Rinaldi, pone en juego un poquito eso. Pero ya está, no me siento ofendido", señaló.

Sobre la situación puntual de Rinaldi, manifestó que lo que no le gustó fue "que primero pidan la renuncia y cuando lo hacen dicen que 'no alcanza". "Todos queremos vivir en libertad y eso conlleva también a cometer errores. El límite del 'no error' llevaría a una vida muy acotada. ¿Cuál es esa contraposición? Reconocer, aprender, corregir, pedir disculpas... A mí me parece que él lo hizo de manera honesta y hubo un ensañamiento brutal. Lo que más me preocupó fue Franco como persona, estaba muy afectado. Dicho esto, reconozco también que las cosas que dijo no están bien y las repudié. No me gustan ni siquiera desde el plano del humor". agregó.

Además, el actual ministro de Gobierno porteño adelantó que, en caso de ser electo jefe de Gobierno, tendrá conflictos con quiénes realicen piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. "No solo están en juego el derecho al reclamo social y a la circulación, sino también el derecho a la salud, al trabajo y al estudio. Ese rol del Estado, para mí, es el indelegable: va a haber conflicto. Para mí, el arte de gobernar es enfrentar los conflictos si los hay. A veces, alcanza con el diálogo; otras veces, no. Probablemente, con los piqueteros, o los que quieran desordenar el espacio público, yo voy a tener conflicto. El conflicto que yo no tengo con ellos, lo sufre la gente. Yo estoy para defender el derecho de esa mayoría silenciosa", declaró.

Jorge Macri puntualizó que cree que va a ser jefe de Gobierno porque "el porteño busca gente con experiencia de gestión". "Mauricio (Macri) era eso, Horacio (Rodríguez Larreta) también era la continuidad de una gestión que estaba y creo que yo traigo eso a la mesa. La experiencia de saber conducir equipos, de haber gobernado una ciudad (Vicente López), que aunque es más chica, tiene perfiles y realidades similares a las de la ciudad de Buenos Aires", expresó.