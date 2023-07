Elecciones 2023: Schiaretti planteó una posible alianza con Juntos por el Cambio después de octubre

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial aclaró que en caso de Patricia Bullrich gane la interna de la coalición opositora ella tendrá que pedir la alianza. "Yo no puedo anticiparme", dijo.

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País para las elecciones 2023, Juan Schiaretti, volvió a poner sobre la mesa un posible acuerdo de su espacio con Juntos por el Cambio (JxC), aunque esta vez para después de los comicios generales del 22 de octubre. Sin embargo, cuestionó a Patricia Bullrich y Mauricio Macri, referentes de la coalición opositora que se opusieron a su incorporación semanas atrás.

"Hace falta un gobierno de unidad nacional", señaló este miércoles el mandatario cordobés en diálogo cordobés en diálogo con Radio Mitre. "Para eso es necesario establecer primero un programa e ir juntos a las elecciones. Eso fue lo que yo planteé antes de las PASO, que hubo coincidencias con dirigentes del radicalismo, con Horacio Rodríguez Larreta y creo que otros dirigentes de Cambiemos (en referencia a JxC) también expresaron coincidencia en eso. Lamentablemente no se pudo hacer ese acuerdo porque primó el espíritu de mantener la grieta, que es negocio de los políticos y no de la gente, en Juntos por el Cambio. Que es lo que expresaron tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri", sostuvo Schiaretti.

Sin embargo, el gobernador no descartó una posible alianza con JxC después de las elecciones generales, que serán el domingo 22 de octubre. "Me parece que después del 22 de octubre, después de que pase la primera vuelta, se puede retomar nuevamente este planteo y ver si conseguimos hacer un gobierno de unidad nacional, que es lo que precisa Argentina. Si no, vamos a seguir con la grieta, va a seguir el empate de debilidades, el que llegue no va a tener mayoría en el Congreso y vamos a seguir con tironeo. Y esta grieta solo les sirve a los políticos", manifestó.

A pesar de su comentario, Schiaretti remarcó que "quien planteó claramente esto y lo sigue planteando es Horacio Rodríguez Larreta" y no Patricia Bullrich, su rival en la interna del 13 de agosto. Consultado sobre si esta alianza podría darse aún tras un hipotético triunfo de Bullrich en las PASO, el mandatario respondió: "Tiene que manifestar esa voluntad ella si le toca ganar la interna de Cambiemos. La tiene que manifestar quien sea el candidato de Cambiemos, yo no puedo anticiparme. Lo que sí digo es que cuando tuvimos la posibilidad de hacerlo, que era el momento exacto, como hizo la concertación chilena, quien se opuso a que esto se haga fue Patricia Bullrich. Se opuso ella y Mauricio Macri, porque expresan la grieta".

Además, el mandatario recordó las elecciones provinciales de Córdoba, en las que Martín Llaryora, candidato de Hacemos Unidos por Córdoba que recibió su apoyo, venció al postulante de JxC, Luis Juez, y se quedó con la gobernación. "En Córdoba pasó lo que todos esperaban que pase: que un gobierno que no tiene nada que ver con los K, que cuida la provincia y la viene haciendo progresar, sea ratificado por el pueblo en las urnas", dijo.

Asimismo, anticipó las elecciones a intendente de la ciudad de Córdoba, que serán el próximo domingo 23 de julio y en las que su candidato, Daniel Passerini, buscará vencer al postulante del macrismo, Rodrigo De Loredo. En ese sentido, comparó a Passerini con Llaryora, intendente de la ciudad que ganó los comicios a gobernador: "Tienen una característica especial: que los dos han sido intendentes en diversas localidades de la provincia y, por lo tanto, no tienen que aprender cómo se es intendente. Y creo que lo que va a beneficiar al habitante de la ciudad de Córdoba es la continuidad del gobierno de Martín Llaryora, que la expresa Daniel Passerini, porque es su viceintendente, porque tiene experiencia como intendente. La mejora posible de los habitantes de la ciudad de Córdoba es si lo votan a Daniel Passerini como intendente".