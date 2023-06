Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 1 de junio

Los gobernadores del Frente de Todos se reunirán el próximo miércoles 7 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de discutir su posición electoral en los comicios nacionales para lo que, al momento, no hay una postura común. En caso de que, efectivamente, no llegaran a un consenso, la opción de las PASO surge como la salida más posible. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ayer recibió en su provincia al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que se perfila como candidato presidencial del kirchnerismo. "Podríamos tener una fórmula única, pero no sé si integraría a todos", sostuvo el chaqueño respecto a la estrategia del Frente de Todos. En todo caso, agregó, si se concurre a primarias debería ser garantizando "dos o tres candidatos, no con siete o con diez, porque de lo contrario habría mucha dispersión".