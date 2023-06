Los gobernadores peronistas buscan unificar posición en la estrategia nacional

Se reunirán el próximo miércoles 7 en la sede porteña del CFI sin que se vislumbre una posición común. "Podríamos tener una fórmula única, pero no sé si integraría a todos", manifestó el chaqueño Jorge Capitanich, quien ayer recibió en su provincia al ministro Eduardo "Wado" de Pedro, que se perfila como el candidato del kirchnerismo. Un gobernador podría ser su compañero de fórmula.

Los gobernadores del Frente de Todos se reunirán el próximo miércoles 7 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de discutir su posición electoral en los comicios nacionales para lo que, al momento, no hay una postura común. En caso de que, efectivamente, no llegaran a un consenso, la opción de las PASO surge como la salida más posible. El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ayer recibió en su provincia al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que se perfila como candidato presidencial del kirchnerismo. "Podríamos tener una fórmula única, pero no sé si integraría a todos", sostuvo el chaqueño respecto a la estrategia del Frente de Todos. En todo caso, agregó, si se concurre a primarias debería ser garantizando "dos o tres candidatos, no con siete o con diez, porque de lo contrario habría mucha dispersión".

Quien reveló que el encuentro de los gobernadores previsto originalmente para el 12 se había adelantado cinco días fue el riojano Ricardo Quintela el lunes en diálogo con El Destape Radio. El adelantamiento tiene que ver con un encuentro auspiciado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que se hará el martes 6 en el CCK , por lo que aprovecharán para apurar la discusión cuando los tiempos hasta el momento de las definiciones sae acortan. Quintela explicó que le acercarían las conclusiones de lo conversado a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. "Tenemos que pensar en toda la Argentina, no sólo en el AMBA", avisó.

En lo personal, Quintela dijo estar en contra de las PASO y reiteró su cercanía con Wado. "Con él tengo una relación de afecto personal, de amistad y de compañerismo. Además de un respeto absoluto por su capacidad y su conocimiento de los problemas que tiene el país", explicó el riojano que fue de los pocos gobernadores -junto con Alicia Kirchner y Axel Kicillof- que participó del acto del 25 de mayo en el que habló la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Plaza.

Las versiones que dan a Wado como candidato colocan en el casillero de vice a un gobernador o a un o una representante importante del interior. Ayer, el ministro posó con Capitanich, quien en algún momento también expresó sus intenciones de ir por una postulación nacional. Por ahora, está centrado en la campaña provincial porque tiene las PASO el próximo domingo 18 de junio, así que adelantó que lo más probable es que no viaje a Buenos Aires y participe del encuentro por zoom.

En un diálogo con C5N, Capitanich coincidió con la vicepresidenta acerca de la importancia de preparar una propuesta que unifique al Frente. "No hay que poner el carro delante de los caballos: si empezamos a definir los candidatos antes de tener un plan de gobierno, podemos fracasar”, explicó. De paso, deslizó la necesidad de una "propuesta federal" que vaya a contramano del "paradigma centralista". Tal vez una crítica a la manera en la que se está resolviendo la estrategia nacional. “Todo el tiempo se visibiliza estas cuestiones desde un armado netamente porteño y bonaerense, pero me parece que es un tema a nivel federal", subrayó en un tono parecido al de Quintela.

La preocupación prioritaria de Capitanich por la situación territorial es común a todos los gobernadores. Por ejemplo, el recientemente reelecto en La Pampa, Sergio Ziliotto, convocó a una reunión del Consejo Provincial del PJ en la que se habló exclusivamente de la situación pampeana, sin mención a la cuestión nacional. Concluyeron que lo más probable es que haya primarias para resolver la lista de candidatos a diputados dada las diferencias entre sectores internos.

Ni hablar del sanjuanino Sergio Uñac, enfrascado en una pelea contra la Corte Suprema que hasta hace poco quería evitar. No mucho tiempo atrás, Uñac era de los jefes provinciales del peronismo que manifestaba aspiraciones presidenciales y hoy, en cambio, busca la manera de que su espacio retenga el poder en su provincia ante la prohibición de su candidatura y la fecha incierta de los comicios. "Pueden evitar que se elija democráticamente a un candidato, pero no podrán destruir un proyecto político elegido y ratificado por los sanjuaninos y sanjuaninas el último 14 de mayo", reclamó con poco tiempo de pensar en la estrategia nacional

Uno de los convocantes al CFI es el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien no sólo fue recientemente reelecto al frente del Congreso Nacional del PJ sino que fue facultado para resolver la política de alianzas. Con ese objetivo estuvo días atrás en Buenos Aires para conversar con Alberto, Cristina y Massa, y ahora quiere escuchar la opinión de sus colegas gobernadores. El también tiene elecciones el 25 de junio y espera resolver rápido la cuestión nacional para centrarse en la campaña en busca de un nuevo mandato pese a la pila de recursos judiciales presentados por la oposición para impedírselo.

Meses atrás, los gobernadores realizaron una ofensiva para que se suspendieran las PASO argumentando que se trataba de un gasto innecesario en épocas de crisis. Ahora, con los hechos consumados, si bien siguen hablando mayoritariamente en contra de las primarias, aceptan la posibilidad dado que se ve difícil encontrar un canddidato que represente a la totalidad del oficialismo. Quintela y, probablemente, Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora se pronuncien a favor de la postulación de Wado, dada su cercanía con el kirchnerismo. Zamora y su esposa, la senadora Claudia Ledesma, también aparecen en las versiones de posibles vices.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mostró, en cambio, tener más amigos entre los mandatarios de partidos provinciales. El neuquino Rodolfo Figueroa, el rionegrino Alberto Weretilneck y el salteño Gustavo Sáenz viajaron inmediatamente después de sus triunfos a Economía para sacarse la foto de rigor. Además, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, pertenece al Frente Renovador, el partido de Massa que el próximo 10 de junio -apenas tres días después de la reunión de gobernadores- resolverá su estrategia nacional.

El embajador Daniel Scioli, por su lado, tuvo buen recibimiento en las provincias de la región centro como Entre Ríos y Santa Fe, de un peronismo más moderado y tradicionalmente más esquivo para el kirchnerismo. El lanzamiento del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, todavía es muy reciente para haber sumado respaldos. En definitiva, todas cuestiones para la charla de los gobernadores.