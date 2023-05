Bullrich juega fuerte en la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe: apoyó a Losada y Angelini

La presidenta del PRO en uso de licencia se mostró junto a Carolina Losado y Federico Angelini, que competirán en las PASO del 16 de julio en Santa Fe. El apoyo de Bullrich se dio en un momento caliente de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia.

La presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apoyó a la fórmula que tiene a Carolina Losada como precandidata a gobernadora y Federico Angelini como precandidato a vice para las elecciones 2023 en Santa Fe. Losada y Angelini buscarán imponerse el 16 de julio en las tensa PASO del espacio Unidos para Cambiar, para así competir en las generales de la provincia, el 10 de septiembre.

"Caro Losada y Fede Angelini son parte de la nueva generación, esa generación que tiene la fuerza para cambiar", expresó Bullrich en un video en el que se la ve acompañada por los precandidatos y que se difundió a través de las redes sociales. "Dejemos atrás a los que ya fracasaron y vamos por algo nuevo",

El video fue compartido por Losada, quien agregó en su Twitter: "Gracias Pato Bullrich por tu apoyo. En Santa Fe vamos a cambiar y dejar atrás el pasado". Si bien Angelini no se expresó al respecto en sus redes, sí retuiteó el mensaje publicado por la senadora nacional.

La interna de JxC, al rojo vivo

En la semana, la interna de Unidos para Cambiar se recalentó tras las duras declaraciones de Losada contra Maximiliano Pullaro, su principal rival en las PASO y el precandidato que apoya el larretismo. "Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho que hablar y explicar de lo que hizo en su momento. Y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo", comenzó su declaración el lunes por la noche en TN.

Pullaro fue ministro de Seguridad de Santa Fe entre 2015 y 2019, cuando el socialista Miguel Lifschitz gobernaba la provincia. "Una cosa es tener apoyos y otra cosa diferente es tener ataduras. Hay otros que tienen ataduras, que dicen que no pudieron hacer las cosas cuando eran ministros de Seguridad porque el Gobierno no los dejaba", lanzó. Ante el pedido de que nombrara a la persona de la que hablaba, respondió de forma contundente: "Pullaro, te lo nombro. No tengo ningún problema en nombrarlo".

"Yo sé que se está trabajando mucho y se está poniendo mucha plata en tratar de desprestigiarme a mí. Claro, porque quieren seguir con sus negocios, quieren seguir con lo que está pasando en mi provincia", denunció Losada. Además, la periodista amplió: "Yo creo que la verdad termina siendo más fuerte que todas las mentiras de ellos, la luz sigue siendo más fuerte que toda la oscuridad de ellos. Son personas oscuras, que siempre han sido oscuras".

Además, apuntó contra el precandidato a jefe de gobierno porteño Martín Lousteau, a quien denominó como el "jefe político" de Pullaro dentro del espacio Evolución Radical, una corriente radical. "El que le enseñó a Cristina (Kirchner) de economía, el que generó la 125. Fracasó en economía y hoy su discípulo fracasa en seguridad", expresó.