Elecciones 2023: Lousteau se diferenció de Jorge Macri y recrudeció la interna de Juntos por el Cambio

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño se diferenció del gobierno de la Ciudad en lo que refiere a políticas de acceso a la vivienda, las cuales cuestionó.

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, criticó este miércoles las políticas de acceso a la vivienda del PRO, espacio con el que compite en la PASO de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones 2023. "Hay un montón de problemas que persisten que me parece que requieren una mirada diferente"; cuestionó en diálogo con TN.

En el comienzo de su argumento, Lousteau valoró algunas medidas que hubo en la Ciudad de Buenos Aires desde que el PRO llegó al gobierno en 2007, de la mano de Mauricio Macri. "Esta es una ciudad que hace 16 años que administra el PRO y ha hecho un montón de transformaciones que son muy visibles, en materia de modificación de cómo se transporta en la ciudad, cómo uno se mueve. En materia de obras públicas grandes. Yo creo que ese es un activo que se queda, que está para continuarse", evaluó el ex ministro de Economía.

Sin embargo, luego marcó sus contrapuntos con el gobierno macrista de CABA. "Hay un montón de problemas que persisten que me parece que requieren una mirada diferente. Hay algunas cosas que la Ciudad de Buenos Aires tiene instrumentos para modificar y mejorar si se utilizan de manera inteligente. Uno me parece que es el acceso a la vivienda. Cada vez que se construye en altura, la Ciudad de Buenos Aires cobra una plusvalía y eso genera recaudación en las zonas que están ya densamente pobladas", manifestó.

"Tenemos un sur de la ciudad con mucha desigualdad donde hay capacidad de construir para determinados fines. Uno puede generar un sistema de inversión en construcción para alquiler y para determinados grupos etarios y socioeconómicos", expresó. Y explicó: "Tenemos un microcentro vacío, que tiene alrededor un montón de facultades y universidades públicas y privadas. Yo creo que el microcentro se puede convertir en un barrio joven".

El acceso a la vivienda no fue el único aspecto en el que Lousteau se diferenció de Jorge Macri, su principal competidor en la interna de JxC del 13 de agosto. "Tenemos una aproximación distinta a cómo solucionar el tema de los piquetes. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene instrumentos para solucionar eso", dijo y amplió: "Uno tiene mecanismos para minimizar o reducir la gente que se moviliza. Eso lo hemos visto en otras provincias".

Además, palpitó el debate que tendrá con los otros precandidatos de Juntos por el Cambio en A dos voces, por TN, en la previa de las elecciones PASO. "¿Cuándo falté a un debate? Nunca. Siempre voy a PASO y siempre debato. No creo en los dedos y no creo en otro método que no sean los ciudadanos eligiendo", sostuvo.