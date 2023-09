Elecciones 2023: Cristina Kirchner dijo que "había dicho antes" el resultado de las PASO

La vicepresidenta respondió sobre su rol en la elección del candidato de Unión por la Patria y su respaldo a Sergio Massa.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner opinó este sábado sobre las elecciones 2023 y a las noticias y editoriales que se publicaron después de las elecciones sobre su respaldo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"Dicen que no hablé del resultado de las elecciones, si lo apoyo a Sergio o si no.. ¿qué iba a decir después de los resultados de las elecciones? Yo ya lo había dicho antes", subrayó, recordando que había hablado antes de las PASO de un escenario de tres tercios.

En esa línea, repasó que había adelantado que las PASO iban a ser "una elección atípica de tercios y que lo importante iba a ser el piso y no el techo". Fue así que sostuvo que no entendia que estaba festejando Juntos por el Cambio y que "el gobierno de (Mauricio) Macri fue horrible para la gente".

"Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, tener la posibilidad de acceder a una vivienda, de comprarte un auto no es de derecha o de izquierda, te diría que es casi de peronistas", sintetizó la ex mandataria, en el marco de la presentación de la reedición del libro "Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner" en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Sobre su rol en el armado del oficialismo previo a las PASO, cuando se barajaba una interna en las categorías presidente y gobernador bonaerense, planteó que "si los que impulsaban una paso con el vice de un lado y el presidente del otro, cuanto les parece que hbiesa sacado La Libertad Avanza".

"Los que decían no al dedo, y ahora dicen que el dedo no esta, que no estoy apoyando, Les pido un poco de honestidad intelectual", señaló, en referencia a que se cuestionaba su intervención para designar al candidato.

Nota en desarrollo