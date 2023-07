El guiño de Margarita Stolbizer a Sergio Massa de cara a las elecciones 2023: “Es una persona muy preparada y muy trabajadora”

La diputada nacional remarcó que el ministro de Economía y precandidato presidencial por el Unión por la Patria “siempre supo que quería ser presidente”. Criticó la interna de Juntos por el Cambio, pero ratificó su apoyo a Larreta.

La diputada nacional por el bloque Encuentro Federal JUNTOS – Partido GEN, Margarita Stolbizer, reconoció al ministro de Economía y precandidato a presidente para las elecciones 2023, Sergio Massa, y lo calificó como “una persona muy preparada y muy trabajadora”. En tanto, criticó la interna de Juntos por el Cambio y admitió que ve con preocupación la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

"Massa es una persona muy preparada con una visión estratégica y muy trabajadora. Él fue al Frente de Todos sabiendo que iba a ser candidato a presidente", remarcó Stolbizer en Futurock. Aseguró que “Massa está sabiendo aprovechar la situación de ministro y candidato, siempre supo que quería ser presidente".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, criticó la interna de Juntos por el Cambio y afirmó “ve con preocupación” la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "No se puede hacer partícipe a la gente de las peleas internas", enfatizó la diputada nacional.

Recientemente, Larreta volvió a cuestionar a su contrincante por su spot de campaña y advirtió que "los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó". La ex ministra de Seguridad reivindica en su mensaje la "fuerza necesaria para introducir cambios en el país" y cuestiona el perfil dialoguista de su rival.

En este marco, Stolbizer expresó su apoyo a la candidatura de Larreta porque “me preocupa la violencia social y él tiene un mensaje pacificador" pero criticó “cuando pelea en el terreno de Bullrich” sobre mano dura. "A Larreta porque veo que su discurso es pacificador. La solución no es el orden a los cachetazos, prefiero que se diferencia de eso”, agregó.

Sobre la candidatura de Patricia Bullrich, coincidió con otros dirigentes de que “es la candidata de Mauricio Macri” y volvió a criticar su plan de gobierno. "No puede haber un ajuste con represión", enfatizó y disparó: "Bullrich es muy de hacer campaña con frases de impacto".

Por último, cuestionó la candidatura de Jorge Macri y afirmó que "no reúne las condiciones para ser candidato en la Ciudad". De diversos sectores políticos habían impugnado la postulación de Macri para la jefatura de gobierno porteño por no cumplir con el artículo 97 de la Constitución de Caba que establece que “para ser candidatos hay que ser nacido en el distrito o tener 5 años de residencia previa a la presentación electoral en cuestión”. Cuestionaron que Jorge Macri hace hasta un mes era intendente de Vicente López y además nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019. Se espera ver si la Justicia porteña abrirá la posibilidad de que el tema llegue a la Corte Suprema.