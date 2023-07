El derrumbe del armado de Milei antes de las elecciones 2023: rebelión de candidatos y denuncias escandalosas

Dirigentes de su espacio salieron a cruzar al precandidato a presidente libertario, que volvió a ser jaqueado por acusaciones de presunta venta de candidaturas.

Tras el cierre de listas, el escenario de tres tercios parece derrumbarse. Mientras se vislumbra una contienda entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, la tercera fracción, referenciada en la candidatura presidencial de Javier Milei por La Libertad Avanza, se resquiebra a raíz de malos resultados, candidatos que se rebelan y (nuevas) denuncias de supuestas compras de candidaturas.

Este fin de semana, tres candidatos a gobernador que militan a Milei compitieron en las elecciones de San Juan: Agustín Ramírez, Paola Miers y Yolanda Agüero. Entre los tres no superaron los cuatro puntos.

Si bien estos candidatos compitieron con boletas con la foto de Milei y colores alusivos al espacio libertario, estos no fueron reconocidos por el líder de LLA. En una entrevista en TN mientras se conocían los resultados de la elección sanjuanino, el aspirante a la Presidencia que pretende eliminar la obra pública y minimizar las prestaciones del Estado lanzó: "No es nuestra boleta y aclaro para que no mientan: hemos hecho un comunicado diciendo que no participábamos. Aclaramos en todos los lugares donde no participamos".

Además, sobre su imagen en las boletas de los candidatos sanjuaninos, Milei manifestó: "Eso es una irregularidad que no se puede permitir, pero la Justicia Electoral la permite. ¿Qué querés que le haga?".

Ante estos dichos, Miers publicó un video en redes sociales en el que afirmó: "Nosotros hicimos un frente electoral provincial, conformado por varios partidos políticos, y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei. Por eso lo llevamos a la Justicia y tenemos autorización plena del uso de la imagen".

"Estoy triste por los dichos, porque a mí se me convocó. Yo no quería ser candidata a gobernadora, pero se me pidió que use mi buen nombre y honor", sostuvo la dirigente sanjuanina que recordó la reunión en Tigre, en la que Milei quiso mostrar a sus referentes en todo el país. "Para poder ingresar, con DNI en mano, nos dieron una pulsera. A mi me dieron dos y una decía 'candidata a gobernadora'", recordó Miers y lanzó: "Me enseñaron que el capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda ni intenta destruirlo".

Meses atrás, desde LLA anunciaron que desistieron de respaldar a dirigentes que no garanticen buenas performances electorales, para priorizar el proyecto presidencial. Más allá de esto, los candidatos "oficiales" no garantizaron buenas elecciones. Las derrotas van desde un piso de 3 puntos del negacionista Ricardo Bussi en Tucumán hasta un techo de casi 16 de Martín Menem en La Rioja.

Milei versus Blumberg: episodio II

El derrumbe libertario también se replica en la provincia de Buenos Aires con un nuevo enfrentamiento entre el ex candidato a gobernador bonaerense Juan Carlos Blumberg y Milei. El falso ingeniero denunció que "hay gente que pagó" por lugares en listas libertarias, mientras que a otras personas "las usaron".

"Hay gente que pagó para un concejal 50 mil dólares. Esta gente hizo un negocio con la política", protestó Blumberg en una entrevista en AM 910 La Red, que agregó: "Aparentemente el que pedía era (el armador nacional Carlos) Kikuchi, con (el bonaerense Sebastián) Pareja y la hermana (de Milei)". En declaraciones televisivas, el empresario textil y promotor de la mano dura le dio la razón al ex candidato a gobernador de Neuquén Carlos Eguía, que criticó duramente al libertario y sus laderos.

Luego que comenzaran a circular las declaraciones de Blumberg, Milei salió al cruce de estos dichos: "A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia). El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran", lanzó el precandidato a presidente, en el marco de una serie de tuits denunciando "la campaña de difamación más grande de la historia argentina".

Fuentes cercanas al referente libertario aclararon que "a Blumberg nadie le ofreció nada en nombre de Milei". Desde el armado bonaerense del economista libertario tildaron al falso ingeniero de "calumniador".

El primer cruce entre Milei y Blumberg fue en enero de este año, cuando el falso ingeniero afirmó que aceptó una supuesta oferta del libertario para que se candidato a diputado, hecho que desde la estructura de LLA negaron. Curioso giro del tiempo: en ese entonces se daba cuenta de la existencia de un "respeto" del economista antiEstado al promotor de la mano dura.

¿Milei "cómplice del kirchnerismo"?

Otro quiebre en suelo bonaerense fue la decisión de un precandidato a intendente de declinar su postulación. Matías Cerdá señaló que bajó su intención de ir por la intendencia de Vicente López y acusó a Milei de "ser cómplice del kirchnerismo".

"De diferentes maneras le hemos advertido (a Milei) que se requería de un atento cuidado en el armado electoral, promoviendo ciudadanos sin máculas y probada honradez", comenzó Cerdá, quien denunció que meses atrás el libertario decidió "delegar, sin control" la construcción en la Provincia "a Karina Milei, Kikuchi y Sebastián Pareja".

A raíz de esto, según lo contado por Cerdá, "las listas de LLA se contaminaron con la presencia de personajes involucrados en diferentes delitos penales y de dudosa reputación social, manchando el buen nombre y el honor de otros integrantes de de las mismas, personas honradas y probas". "Con contundencia afirmamos que Milei es responsable de contribuir a las chances del kirchnerismo de seguir gobernando la Nación y la Provincia y nosotros vamos a ser sus cómplices", sintetizó el ex precandidato, anunciando su declinación.

Aunque desde el armado bonaerense lo desmienten, hay dirigentes del espacio libertario que reconocen la existencia de un malestar entre Milei y Kikuchi por el pobre armado nacional. El castigo que el libertario le propinó al "japonés" fue la candidatura a senador por la Segunda Sección Electoral bonaerense. Para acceder a esa banca, la boleta que integra debería sacar una cifra alta en una región con escasa cantidad de electores.