Las derrotas de Milei en las elecciones 2023: una por una, cómo le fue en cada provincia

El precandidato presidencial desmintió haber tenido representantes en las elecciones a gobernador de San Juan. Sin embargo, tres candidatos pusieron su cara en las boletas. Cuáles fueron los resultados de los libertarios hasta ahora.

El diputado nacional y precandidato presidencial para las elecciones 2023 por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a despegarse de los resultados de los comicios provinciales, esta vez de los de San Juan del pasado domingo 2 de julio. "¿Dónde estaba mi cara? No estaba", dijo en TN, en alusión a la representación de su espacio en los distintos distritos en los que se desdoblaron las elecciones. Sin embargo, en esa provincia tres boletas tenían la cara del referente libertario.

"No es nuestra boleta, y aclaro para que no mientan: hemos hecho un comunicado diciendo que no participábamos. Aclaramos en todos los lugares donde no participamos", expresó. Sobre su imagen en las boletas de los candidatos Paola Miers, Agustín Ramírez y Yolanda Agüero, manifestó: "Eso es una irregularidad que no se puede permitir, pero la justicia electoral la permite, ¿qué querés que le haga?".

En la elección que coronó a Marcelo Orrego como gobernador de San Juan, el espacio Desarrollo y Libertad, donde los tres postulantes presentaron boletas con la cara de Milei, sacó el 3,79% de los votos. No obstante, Miers formó parte de la foto que La Libertad Avanza publicó el 25 de marzo de 2023 para mostrar la estructura nacional y hasta se mostró con la candidata a diputada nacional por LLA Lilia Adela Bolukalo Lemoine, cosplayer conocida como Lilia Lemoine. "La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato", habían difundido en la previa de los comicios desde LLA.

Las elecciones anteriores

En Córdoba, Agustín Spaccesi hizo campaña con la imagen de Milei. El 12 de junio, publicó una foto junto al libertario en sus redes sociales y tuiteó: "Hoy más que nunca, Milei presidente. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero hagamos que valga la pena". Martín Llaryora fue electo gobernador y Spaccesi no llegó al 3%.

En Formosa, si bien el candidato Francisco Paoltroni no hizo campaña explícitamente con Milei, sí lo elogió durante la campaña y, dos días después de las elecciones en las que Gildo Insfrán fue reelecto, anunció que será precandidato a senador nacional por Formosa por su espacio Libertad, Trabajo y Progreso en alianza con La Libertad Avanza. En los comicios provinciales, Paoltroni quedó tercero, con el 9,49%.

En Tucumán, la fórmula de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, del Frente de Todos, se quedó con el primer puesto con el 56% de los votos. En segundo lugar quedaron Roberto Sánchez y Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio, con el 34%, mientras que Ricardo Bussi y Gerardo Huesen, de Fuerza Republicana y apoyados por Milei, sacaron el 3%.

Si bien Milei les quitó el apoyo a varios de sus candidatos provinciales, a quienes exigió que no llevaran el sello de La Libertad Avanza en la boleta, a Bussi lo apoyó hasta el final de la campaña. De hecho, apareció en más de un spot difundido por el hijo del genocida fallecido Antonio Bussi.

En las elecciones a gobernador de 2019, sin la banca de Milei todavía, Ricardo Bussi tuvo mejores resultados que en las de 2023: también salió tercero con su espacio Fuerza Republicana, pero cosechó el 13,78% de los votos, casi 10% más que el pasado domingo. En primer lugar quedó Juan Manzur, con el 51,86%, y segunda salió Silvia Elías de Pérez, con el 20,41%.

La de Bussi no fue la primera derrota de un candidato apoyado por el diputado libertario: ya le había ido mal a sus representantes de Neuquén, Río Negro, La Rioja y Tierra del Fuego. En Misiones, por su parte, se dio una situación particular, en la que Ninfa Alvarenga intentó renunciar a su candidatura dos semanas antes de las elecciones y el tribunal electoral no lo aceptó, por lo que pidió que no la voten y sacó solamente el 0,4%.

En Neuquén, Rolando Figueroa, diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que abandonó el espacio en 2022, ganó la gobernación con el 35,64% de los votos, mientras que el representante del MPN, Marcos Koopmann, sacó el 33,14%. Carlos Eguía, el candidato de Milei, sacó solamente el 7,98% de los votos.

En la misma jornada electoral que en Neuquén, el espacio libertario tuvo otra dura derrota en Río Negro, donde el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, se quedó con el 9,17%. Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, se impuso con el 42,43% de los votos rionegrinos.

La Rioja fue uno de las caídas más duras de Milei, ya que Martín Menem llevó en su boleta el sello explícito de La Libertad Avanza. En los comicios en los que el actual gobernador y candidato del Frente de Todos, Ricardo Quintela, sacó más del 50%, Menem quedó tercero y no pudo pasar del 15,56%.

En Tierra del Fuego, Milei se alió con Laura Almirón, quien quedó tercera con el 7,38% de los votos. Primero salió el candidato del Frente de Todos, Gustavo Melella, quien obtuvo la reelección con el 52,95% de los votos; Héctor Stefani, del PRO, sacó el 10,19%.