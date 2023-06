Daniel Scioli amplía su armado y suma a Francisco Cafiero en la Ciudad

Mientras presiona por la apertura de las PASO dentro del peronismo, el exgobernador suma envergadura en su armado para competir en el frente interno. Ahora, incorporó un nuevo aliado en la Ciudad de Buenos Aires.

El precandidato a presidente Daniel Scioli continúa sumando respaldos para su postulación en las elecciones 2023 del peronismo en el Frente Unión por la Patria. Tras cerrar un acuerdo con Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, se confirmó que el actual secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa y dirigente porteño, Francisco Cafiero, se sumó al espacio para competir en la Ciudad.

"Argentina necesita de la experiencia de Daniel Scioli para encarar con compromiso, certidumbre y diálogo las soluciones a los problemas que tenemos. Contamos con él y él cuenta con nosotros", escribió Cafiero en las redes sociales.

Francisco Cafiero acompañó a Scioli durante sus 8 años de gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Desde 2007 a 2015 fue director del Área Metropolitana, director provincial de Obras de Infraestructura Básica y subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Aníbal Fernández ratificó el apoyo a Scioli y pidió por las PASO

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, reiteró este viernes que su espacio recurrirá a la justicia electoral, en caso de que no se logre un acuerdo en la provincia de Buenos Aires para la integración de las listas de Unión por la Patria (UxP), de cara al vencimiento del plazo de presentación de las nóminas el próximo sábado 24 de junio. "Lo que hice fue advertir que tenemos que acordar entre nosotros y, si no lo podemos acordar, voy a recurrir a la justicia electoral. ¿Qué es esto del partido judicial?", dijo Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa al ingresar a la 49na. reunión de ministros del Interior y Seguridad del Mercosur que se realiza en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires.

Fernández se refirió así al comunicado del PJ bonaerense de esta semana y a declaraciones de ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes cuestionaron al sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli por haber planteado que judicializarían la definición de listas en territorio bonaerense si no se respetaba el piso de representación establecido hacia adentro del espacio para la conformación de las nóminas.

"Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden. Yo no pienso manejarme con agravios", dijo hoy el ministro de Seguridad y agregó: "Los que amenazan son los canallas; yo no soy un canalla, no lo acepto".