Cristina Kirchner expuso a Macri y La Nación por el poder judicial: "Es joda"

La vicepresidenta cuestionó que Borinsky haya quedado al frente de la revisión de la causa contra el ex presidente por espionaje ilegal a los familiares del submarino ARA San Juan.

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un contundente mensaje contra el ex presidente Mauricio Macri y contra el diario La Nación luego de que el juez Mariano Borinsky fuera nombrado para integrar la sala que debe revisar la causa por el espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan.

"Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: “Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan”. ¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita", escribió la vicepresidenta en su cuenta personal de Twitter.

"Eso sí, les faltó agregar: “Y muy buenas noticias para Macri”. ¿Por qué buenas para el jefe del PRO? Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos. Es joda. Más explícito no se consigue", agregó.