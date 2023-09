Cristina Kirchner destrozó a Ramiro Marra tras sus dichos contra Pakapaka: "Memoria"

A través de su flamante cuenta de Tik Tok, la Vicepresidenta le respondió al candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza sobre las denuncias de presunto adoctrinamiento de la señal estatal infantil.

Tras la acusación del candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, de un supuesto "adoctrinamiento" del canal estatal infantil Pakapaka, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió a través de su cuenta de TikTok.

La vicepresidenta de la Nación usó su cuenta de la red social china, que abrió este lunes, y subió el video de un acto suyo cuando era presidenta, en la que hizo alusión a Pakapaka y al personaje de dibujos animados Zamba, para retrucar los dichos del candidato porteño de Javier Milei.

"Acá también funciona canal Encuentro y Pakapaka. Ahora no nos meten más el Pato Donald, ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, Juana Azurduy. Ahora tenemos a nuestros propios héroes hechos realidad y cultura para todos los argentinos", señaló Fernández de Kirchner en esa oportunidad, y cerró: "Libertad, cultura, memoria, verdad y justicia para siempre y para todos".

Qué dijo Marra sobre Paka Paka, el "adoctrinamiento" y los españoles

Marra afirmó que en caso de ganar LLA, se eliminarían los medios del estado y se refirió a la señal destinada a público infantil. "¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Pakapaka? ¿Y bajan ideología ahí, establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de historia. Yo no miro, no tengo hijos chiquitos", comenzó su declaración el candidato de LLA en una entrevista con IP.

Y agregó: "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón".

Días después, en otra entrevista con el canal Extra, Marra afirmó que "un chico" le dijo que "en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos", a lo que el periodista Tomás Méndez le preguntó qué le parecía.

El candidato de Milei respondió que no era así, que "Pakapaka cuenta esas cosas" y lanzó: "Vos creés que los españoles eran los malos. Buenos te cuento, yo soy español tengo pasaporte español, mis abuelos son españoles, mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria, una cuestión de respeto si te parece que son los malos. Yo soy argentino y español y no me gusta que cuentes la historia de una forma parcial", respondió con enojo el candidato a Jefe de Gobierno mientras el periodista le decía que su situación era similar pero eso no quita que no pudiera reconocer los hechos históricos.

Y por último Marra cerró: "Mirá, ¡yo soy español! ¿Sabés cuál es el tema? Eso es un juzgamiento, entonces ¿Qué pasa? Yo soy parte de un país que hizo las cosas mal, no entiendo a dónde quieren llegar. Es la historia contada de una manera, a mi me la contaron de otra. A mi me contaron que este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España, nacieron mis padres y después yo. Está mal contada la historia, no me gusta como está contada, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka".