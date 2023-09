Marra hizo otro papelón y defendió el colonialismo español: "Respeten mi patria"

El candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza dijo no le "gusta" la "parcialidad" de Pakapaka porque dice que "los españoles son malos".

El candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, tuvo una discusión en vivo con un periodista luego de decir que su gobierno eliminaría la Televisión Pública y el canal de contenido educativo, Pakapaka, y en su argumentación defendió la invasión de España al continente americano. El candidato libertario que se postula en las elecciones 2023 había dicho este domingo en una entrevista que Pakapaka "baja tendencias ideológicas" y este lunes agregó que no le "gusta" la "parcialidad" del canal.

En diálogo con el periodista Tomás Méndez por el canal Extra, Marra dijo: "¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? Que en Pakapaka decían que los españoles eran los malos y que los argentinos eran los buenos". A lo que Méndez le repreguntó: "¿Y a vos qué te parece?"

El candidato libertario dijo: "Que no. Pakapaka cuenta esas cosas. Vos creés que los españoles eran los malos. Buenos te cuento, yo soy español tengo pasaporte español, mis abuelos son españoles, mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar a mi patria, una cuestión de respeto si te parece que son los malos. Yo soy argentino y español y no me gusta que cuentes la historia de una forma parcial", respondió con enojo el candidato a Jefe de Gobierno mientras el periodista le decía que su situación era similar pero eso no quita que no pudiera reconocer los hechos históricos.

Y por último Marra cerró: "Mirá, ¡yo soy español! ¿Sabés cuál es el tema? Eso es un juzgamiento, entonces ¿Qué pasa? Yo soy parte de un país que hizo las cosas mal, no entiendo a dónde quieren llegar. Es la historia contada de una manera, a mi me la contaron de otra. A mi me contaron que este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España, nacieron mis padres y después yo. Está mal contada la historia, no me gusta como está contada, no me gusta la parcialidad que le ponen a Pakapaka".

Ramiro Marra: "Mi mamá me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas"

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Ramiro Marra, afirmó que cerraría los medios "de gestión pública", como es el caso de la Televisión Pública, donde dijo que le gustaría que haya "una torre de 100 metros", y Pakapaka, sobre el que manifestó que, según su madre, "bajan tendencias ideológicas".

"¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Pakapaka? ¿Y bajan ideología ahí, establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de historia. Yo no miro, no tengo hijos chiquitos", comenzó su declaración el candidato de LLA en una entrevista con IP.

Sobre ese tema, profundizó su repudio al canal educativo. "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón", señaló Marra.