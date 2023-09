Ramiro Marra: "Mi mamá me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas"

El candidato a jefe de Gobierno dijo que cerraría Pakapaka y que vendería el predio de la Televisión Pública, donde se imagina "una torre de 100 metros".

El candidato a jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones 2023, Ramiro Marra, afirmó que cerraría los medios "de gestión pública", como es el caso de la Televisión Pública, donde dijo que le gustaría que haya "una torre de 100 metros", y Pakapaka, sobre el que manifestó que, según su madre, "bajan tendencias ideológicas".

"¿Pakapaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Pakapaka? ¿Y bajan ideología ahí, establecida sobre historia? Me dijo mi mamá, que es profesora de historia. Yo no miro, no tengo hijos chiquitos", comenzó su declaración el candidato de LLA en una entrevista con IP.

Sobre ese tema, profundizó su repudio al canal educativo. "Mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Pakapaka bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínense, tiene mucha experiencia, y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy un especialista en Pakapaka, perdón", señaló Marra.

Luego, Marra cuestionó que el Estado dedique recursos para Pakapaka. "Una cosa es hacerlo de forma privada y otra de forma pública con los impuestos. Si es Pakapaka para bajar una línea ideológica, está mal", dijo y agregó: "Todos están en su derecho a contar su historia, ¿estamos de acuerdo? Que no lo hagan con mis impuestos. Porque, si no, estás utilizando al gobierno para marcar cierta tendencia".

Consultado sobre si, efectivamente, cerraría el canal, el postulante de jefe de Gobierno porteño respondió: "Por supuesto. O lo venderíamos. Si es rentable, seguramente alguien lo va a pagar".

Su visión sobre la TV Pública

Por otra parte, el actual legislador porteño se opuso a la Televisión Pública, canal que también dijo que cerraría si fuera por él. "Seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina. Si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y mejora la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos educación pública", sostuvo.

"¿No viste lo que es el edificio ese? ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. Sería un re negocio. Para los chicos que no tienen donde tener vacantes, sería re importante...", profundizó Marra y, ante la pregunta sobre qué haría efectivamente con el edificio, concluyó: "Una torre. Yo no, el que decida construirla. Yo no estoy dentro del sector del real state, pero entiendo que hay gente que está dispuesta a construir viviendas ahí".