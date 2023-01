Con la política exterior de excusa, Carrió y Morales volvieron a reunirse

El gobernador de Jujuy y y la líder de la Coalición Cívica mostraron coincidencias respecto a la política exterior, luego de la arremetida de Juntos por el Cambio contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Por tercera vez en tres semanas, se volvieron a reunir el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, de cara a las elecciones 2023. En este encuentro, analizaron la situación internacional y el rol del país en el mundo.

"Con Carrió y nuestros equipos técnicos de política exterior analizamos la situación internacional y el rol de nuestro país en este contexto. La Argentina debe tener una política exterior basada en el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos", expresó Morales, que recibió a la ex diputada en la Casa de Jujuy. Lo dicho por el gobernador se encuadra dentro de la postura de Juntos por el Cambio cuando se anunció la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la reunión de la CELAC en la Argentina, visita que no se concretó.

Morales se expresó rettwiteando a Carrió, que decidió dar a conocer la reunión con una captura de pantalla de una nota del diario Clarín sobre el encuentro. También participaron los ex diputados nacionales Facundo Suárez Lastra y Marcelo Stubrin; el ex vicecanciller Carlos Foradori; y el ex embajador Carlos Pérez Llana, por la UCR; y Maximiliano Ferraro, el ex diputado nacional Fernando Sánchez y el economista y ex embajador Facundo Villa, en representación de la CC.

A principios de año, Morales y Carrió comenzaron a mantener reuniones semanales en en el marco de su acercamiento con miras a las elecciones presidenciales de este año. En el primer encuentro, que se realizó en la casa de la ex diputada en Capilla del Señor, ambos adelantaron que sostendrán un "gobierno de coalición" con "fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política".

Según indicó, ambos acordaron "trabajar en conjunto en un proyecto de Nación con un nuevo paradigma de crecimiento". En ese marco, "Lilita" planteó: "No se trata de un nuevo Gobierno sino de un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas de los modelos que nos llevaron a la ruina".

En el segundo encuentro, Morales y Carrió "compartieron su visión" sobre la necesidad de pensar una nueva economía asociada a un cambio de paradigma con foco en las micro y pequeñas empresas, y el desarrollo de las economías regionales, "con una mirada transversal que integre las necesidades y potencialidades de trabajadores y emprendedores, y rompa con los viejos modelos que llevaron a la Argentina a la ruina".

Finalmente, se indicó que los puntos abordados en el cónclave "están en sintonía con los ejes que se encuentran trabajando las distintas fundaciones de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio", en función de la elaboración de un programa de estabilización y crecimiento.

Morales es uno de los aspirantes a ser precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, contienda que tiene a dirigentes del PRO como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada María Eugenia Vidal y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich; además del auditor general de la Nación, el peronista Miguel Ángel Pichetto y el radical Facundo Manes.

Por su parte, Carrió reiteró esta semana que "sería candidata" solo para garantizar "la unidad de Juntos por el Cambio". A todos los mencionados hay que sumarle al ex presidente Mauricio Macri, cuya definición se sabrá con el correr del año.