Morales y Carrió volvieron a reunirse para delinear un "plan económico"

El titular de la UCR y la líder de la Coalición Cívica mantuvieron un nuevo encuentro en el que comenzaron a planificar un "plan de desarrollo productivista y una nueva economía" y "superar el asistencialismo". Volverán a encontrarse la semana que viene.

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, volvieron a reunirse este martes, en el marco de su acercamiento con miras a las elecciones presidenciales de este año.

En su casa de Capilla del Señor, la ex legisladora recibió al Gobernador radical y el presidente de la CC, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, además de equipos técnicos y políticos de ambos espacios. "Nos estamos preparando para gobernar el país, convencidos de que la propuesta de Juntos por el Cambio tiene que ser superadora del pasado", señaló Morales a través de su Twitter.

"Necesitamos romper con viejos modelos que están llevando a nuestra economía argentina a la ruina, poniendo el foco en la cultura del trabajo y del esfuerzo, para resolver la pobreza y superar el asistencialismo", señlaó el titular del Comité nacional, que señaló que pensaron en un "plan de desarrollo productivista y una nueva economía enfocada en las micro y pequeñas empresas, con economías regionales desarrolladas y generadoras de empleo".

Según se indicó desde el entorno del mandatario jujeño, el encuentro fue la continuidad de la reunión que Carrió y Morales mantuvieron hace una semana "para avanzar en la formulación de líneas programáticas comunes teniendo en cuenta la elaboración del futuro programa de gobierno".

En esa oportunidad, ambos adelantaron que sostendrán un "gobierno de coalición" con "fórmulas cruzadas, boleta única, transparencia electoral y límites al financiamiento de la política".

En este segundo encuentro, Morales y Carrió "compartieron su visión" sobre la necesidad de pensar una nueva economía asociada a un cambio de paradigma con foco en las micro y pequeñas empresas, y el desarrollo de las economías regionales, "con una mirada transversal que integre las necesidades y potencialidades de trabajadores y emprendedores, y rompa con los viejos modelos que llevaron a la Argentina a la ruina".

Finalmente, se indicó que los puntos abordados en el cónclave "están en sintonía con los ejes que se encuentran trabajando las distintas fundaciones de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio", en función de la elaboración de un programa de estabilización y crecimiento. Carrió y Morales quedaron en un nuevo encuentro sobre geopolítica y educación la semana próxima.

Del encuentro también participaron los economistas Eduardo Levy Yeyaty, Ignacio Bruera y Matías Surt, el ex embajador argentino en Finlandia Facundo Vila, y el presidente de Cauchari Solar, Guillermo Hoerth.

Morales es uno de los aspirantes a ser precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio, contienda que tiene a dirigentes del PRO como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada María Eugenia Vidal y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich; además del auditor general de la Nación, el peronista Miguel Ángel Pichetto y el radical Facundo Manes.

Por su parte, Carrió advirtió que no descarta una candidatura este año solo si no hay "un acuerdo de decencia" en la alianza opositora. A todos los mencionados hay que sumarle al ex presidente Mauricio Macri, cuya definición se sabrá con el correr del año.

El primer encuentro entre "Lilita" y el jujeño dejó trascender la posibilidad de que hayan "fórmulas cruzadas", estrategia que apenas había sido esbozada por Bullrich el año pasado, en momentos en los que se mostró con el diputado nacional del radicalismo Alfredo Cornejo.