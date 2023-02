Con el respaldo de intendentes del PRO y la UCR, Santilli lanzó su candidatura a gobernador

De manera virtual, el diputado nacional de Juntos por el Cambio se lanzó en la carrera a la gobernación. Los ejes son la seguridad, las tomas de tierras y los planes sociales.

Con el respaldo de 13 intendentes del Pro y la Unión Cívica Radical, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli anunció este miercoles su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su lanzamiento, realizado de manera virtual, el ex vicejefe de gobierno porteño puso como eje la seguridad, las tomas de tierras y los planes sociales.

La presentación consistió en una serie de twits en los que Santilli planteó sus ejes con el slogan "falta menos" y tuvo como preámbulo una serie de anuncios realizados por dirigentes que lo respaldan con placas rojas, como las que popularizó el canal Crónica.

Fue así que el diputado nacional sentenció que "falta menos para empezar a resolver los problemas que te complican la vida todos los días", para "dar pelea a los narcos, derribar sus búnkers y combatir el delito" o "las mafias dejen de bloquear tu empresa", o "que se terminen las tomas de tierras de una vez por todas",

Luego, agregó que "falta poco" para "que en las escuelas no se haga política", "le ganemos a la bronca de esperar 6 meses para un turno médico","dejemos de crear ministerios que no resuelven nada", "que haya más laburo y menos planes", y "le ganemos a la angustia de no llegar a fin de mes"

"Por eso quiero ser Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sentenció en cada uno de los twits, y añadió: "Voy a seguir trabajando para que puedas vivir mejor de una vez por todas".

El diputado del PRO, ganador de las legislativas de 2021 en la provincia de Buenos Aires, es el candidato respaldado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en suelo bonaerense. "Mi amigo, mi compañero y próximo gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Diego Santilli, juntos vamos a transformar la Argentina!", tuiteó el alcalde capitalino.

Fue en la previa al lanzamiento que se expresaron los respaldos de intentendentes bonaerenses del PRO y la UCR como Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Soledad Martínez (Vicente López), Gustavo Posse (San Isidro), Julio Garro (La Plata), Ezequiel Galli (Olavarría), Héctor Gay (Bahía Blanca).

También hicieron lo propio Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), Gustavo Perie (Ramallo), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (9 de Julio) y Mariano Uset (Coronel Rosales).

Entre los funcionarios porteños que se acoplaron al lanzamiento del candidato estuvo Soledad Acuña (Educación), Fernán Quirós (Salud), Jorge Macri (Gabinete), Waldo Wolff (Asuntos Públicos), María Migliore (Hábitat) y Viviana Cantoni (Cultura).

También se expresaron algunos dirigentes "sin tierra" de Juntos por el Cambio: referentes del PRO en distritos gobernados por el peronismo. El candidato también cuenta con el respaldo del único precandidato a presidente lanzado de la coalición opositora, el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

Por el PRO expresaron también sus ambiciones provinciales el diputado nacional Cristian Ritondo, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento) y el senador bonaerense Joaquín De la Torre. Estos, a su vez, son potenciales candidatos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, que aspira a ir a una PASO con Rodríguez Larreta.

Por el lado del radicalismo, están el titular del comité Provincia, Maximiliano Abad, y el legislador nacional Martín Tetaz. El ex presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, no se expresó ante el lanzamiento de Santilli.

Según informaron sus voceros, con la ratificación pública de su precandidatura, Santilli reforzará sus recorridas por el interior de la provincia y el conurbano, con eje en temas como "producción y trabajo, seguridad y calidad educativa". En tanto, junto a Valenzuela, conformaron los equipos técnicos que trabajan desde principio del año pasado en el programa de gobierno 2023-2027 para la provincia de Buenos Aires.

Con información de Télam