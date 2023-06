Capitanich denunció "ataques" y destacó: "Cada elección es un mensaje"

El Gobernador chaqueño habló luego que se conozcan los primeros resultados de las PASO provinciales. Fue el candidato individual más votado, pero las dos fórmulas de JxC sumaron más que el oficialismo.

Luego que se conocieran los primeros resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Chaco, Jorge Capitanich, el Gobernador y ahora candidato electo del Frente Chaqueño habló sobre su victoria dentro de la interna oficialista y sobre lo que parecía ser -por la tendencia hacia la medianoche- una ventaja de Juntos por el Cambio con respecto al espacio oficialista. "Hemos sido atacados e injuriados de manera muy doliente, son las cicatrices de la política, pero también nos obliga a repensar una perspectiva de la democracia pluralista", sostuvo el dirigente chaqueño.

La referencia de Capitanich hizo al eje de la campaña de la coalición opositora en los últimos días, que se concentró en el caso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el cual tiene como sospechosos y detenidos a dos precandidatos de su espacio. Al respecto, Capitanich aseguró: "Hemos sido atacados e injuriados de una manera muy doliente. son las cicatrices de la política, pero también nos obliga a repensar una perspectiva de la democracia pluralista, en la que la libertad de expresión debe existir pero no los sistemas de agresiones permanentes porque eso no es constructivo".

Por otro lado, añadió: "Yo he sido muy atacado vilmente. siempre he tenido corazón para no contestar los agravios. Pero también quiero transmitir lo siguiente: en una campaña electoral como la que tendremos de acá al 17 de septiembre, ojalá Dios quiera los candidatos en vez de agredir, se dediquen a proponer".

Con respecto a los resultados en sí, Capitanich resaltó que está por encima del resto de sus competidores dentro del Frente Chaqueño y se mostró muy contento de tener amplia mayoría. "En virtud de que el escrutinio provisorio se extiende temporalmente por la multiplicidad de boletas, entendemos desde el Frente Chaqueño que nuestra Primaria, Abierta, Obligatoria y Simultanea (Paso) está definida en las precandidaturas a gobernador y vice, con más de 99% de votos. Junto a Analía Rach fuimos la lista más votada", indicó el mandatario.

Por otro lado, según revelan por el momento los números, Capitanich volvió a ser el candidato más votado de toda la provincia y el gobernador provincial, al respecto, aseguró: "Respecto a listas individuales, duplicamos en cantidad de votos a la que nos sigue, de Juntos por el Cambio. No podemos saber cual va a ser el resultado final si se suman los dos candidatos de JxC".

Las elecciones generales en Chaco se llevarán a cabo el 17 de septiembre, un par de semanas después de las PASO a nivel nacional y, por supuesto, antes de las generales a nivel nacional.