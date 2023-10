Barrionuevo apoya a Milei, pese a reconocer que tiene empleo récord: "No damos abasto"

El líder del gremio de gastronómicos se refirió a su acuerdo con el líder de La Libertad Avanza. Afirmó que le fiscalizarán en 11 provincias. Apuntó contra Patricia Bullrich y dijo que ella es "la casta".

El titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, destacó su acuerdo político con el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, de cara a las elecciones 2023 y afirmó que "va a ganar en primera vuelta". El gremialista expuso su apoyo al liberal pese a que reconoció que el gremio gastronómico y hotelero atraviesa uno de los momentos de mayor empleo en el país.

En este marco, el dirigente sindical habló sobre su alianza con el candidato presidencial libertario y detalló que todo comenzó cuando él dijo que le gustaba Milei y que iba a ganar en primera vuelta. "Luego vino el agradecimiento de Milei y después fue la reunión con él donde hablamos del menemismo, que a él le gusta cosas que hizo Menem, del mundo laboral; le gusta el sistema de UOCRA que nosotros quisimos implementar hace mucho, un seguro de desempleo que garantiza un fondo de despido", detalló en diálogo con Radio Mitre.

En este sentido, Barrionuevo sostuvo que estas medidas son "para agilizar" y generar "mayor empleo" y allí fue donde reconoció el crecimiento económico de su sector en los últimos años tras la pandemia. "Nosotros en este momento no tenemos problema, al contrario, después de la pandemia, tenemos 150 mil trabajadores más, no damos abasto con las 54 escuelas de formación que tenemos, no damos abasto y esto quiere decir que después de las pandemia hubo algo en el ser humano que decidió viajar y disfrutar y esto fue en beneficio de los gastronómicos".

"Aproximadamente son 1 millón de trabajadores y trabajadoras que comulgan en el turismo, la hotelería y la gastronomía", destacó reconociendo el crecimiento productivo y económico del país.

Luego apuntó contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y calificó de básicos a los que lo quieren instalar como "casta" y afirmó que "ellos nunca trabajaron". En este sentido, recordó que él "la acunó a Bullrich en el sindicato cuando vino a ser parte de la campaña de Menem".

“Si yo soy casta, los mantengo a todos ellos que son recontra casta, porque nunca trabajaron y viven de la política”, sostuvo, y disparó contra Patricia Bullrich: “La Pato hace cuánto vive del Estado".

El gremialista aprovechó para disparar contra el armado de Juntos por el Cambio y apuntó contra Mauricio Macri. "Horacio Rodríguez Larreta era el candidato natural del Juntos por el Cambio pero luego vino Mauricio Macri que dinamitó a Larreta", agregó.

Fiscalización de La Libertad Avanza

Por otra parte, Barrionuevo detalló que durante las elecciones generales su responsabilidad será fiscalizar y confirmó que lo harán en 11 provincias. "No tenía estructura y ahora la va a tener", disparó respecto a La Libertad Avanza.

"En muchas escuelas donde vamos a armar la fiscalización me decían que no había votos (a La Libertad Avanza) pero en estas circunstancias va a estar totalmente fiscalizado", remarcó y dijo que a cambio "no le pidió nadie y ni le recomendó a nadie para el gobierno".

"La intencionalidad mía es acompañar y construir porque yo necesito que la gente tenga poder adquisitivo", completó el gremialista.

Barrionuevo ya había confirmado que será el encargado de “armar la fiscalización” del libertario en once provincias durante las elecciones generales. “Venimos a hablar con todos los compañeros que nos van a ayudar a fiscalizar y controlar todo lo que tiene que ver con Milei”, detallaba hace unos días en diálogo con el medio local El Esquiú.

“Catamarca es una de las 11 provincias que me tocó. Termino acá y viajó a Santiago del Estero. Son las dos provincias del norte que me tocó. Después tengo nueve provincias más”, dijo y agregó que algunas de esas son la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En ese sentido, el líder de UTHGRA hizo hincapié en la necesidad de asegurar las boletas en el cuarto oscuro durante la elección del 22 de octubre: “Nos preocupa y nos inquieta que queremos que estén las boletas en el cuarto oscuro”. “Tenemos a muchísima gente que se ha anotado. Lo que tienen que hacer es llevarse las boletas completas y nosotros lo que vamos a hacer es controlar todo lo que es Milei, porque hay gente que la necesita”, detalló.

En tanto, insistió con una victoria libertaria en la primera vuelta. “La gente votó porque estaba cansada de la mentira, ancianos y jóvenes se expresaron y el mensaje es claro. La gente no compra más espejitos de colores. Sabe que a nivel nacional hay mucho que deconstruir y volver a armar”, sumó en otra entrevista con El Ancasti.

“Vamos a defender todos los votos. Vamos a sumar y a garantizar que la gente pueda expresarse en total y plena libertad”, completó Barrionuevo desde la sede del gremio en Catamarca.