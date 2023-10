Después del debate, Massa enfrenta los ataques de Milei a la economía

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria consideró que "estamos frente a una manga de irresponsables que no piensa en la Argentina como nación", luego de que Milei alentara una corrida al aconsejar a la gente que se deshiciera de los plazos fijos y comprara dólares. El blue escaló 65 pesos y se acerca a los mil. El Banco Central emitió un comunicado asegurando que el mercado se mantiene solvente.

"Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensa en la Argentina como nación", se lamentó el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por las nuevas declaraciones de su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, alentando una corrida al aconsejarle a la gente que retire su pesos de los bancos y vaya a comprar dólares. Luego de esas recomendaciones del ganador de las PASO, el dólar blue subió hasta los 945 pesos y se asomó a la barrera de los mil. Con todo, Massa descartó que la ofensiva del libertario sirva para desestabilizar el sistema porque "no le da la nafta" y el Banco Central emitió luego un comunicado dando cuenta de que el sistema financiero se mantiene "líquido y solvente". En Economía mostraban el fastidio por la campaña que lleva adelante el candidato opositor para complicar al Gobierno y tratar de sumar votos, en un contexto en el que luce estancado en los sondeos.

No son las primeras declaraciones de Milei en ese sentido. Días atrás, en Mar del Plata, celebró la corrida porque dijo que mientras más se desvaluara el peso más sencillo tendría el camino hacia la dolarización, sin que en apariencia le importara la pérdida que significaba para el poder adquisitivo de los trabajadores. Ayer, luego de no haberse animado a expresar nada parecido durante el debate en el que tenía a Massa enfrente, salió a decirle a la gente que no renovara sus plazos fijos y fuera a comprar dólares. “El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, sostuvo en una entrevista en Radio Mitre. Por eso, les aconsejó que "jamás" no ahorren en pesos. Luego machacó en las redes: "La Argentina a las puertas de la peor crisis de su historia".

En el comando de Unión por la Patria consideraban que la salida de Milei tenía que ver con la situación de las encuestas. Que nota que está estancado en los sondeos y que Massa lentamente comienza a acercarse, así que la posibilidad de un triunfo en primera vuelta se ve cada vez más lejos y que el ballotage es un interrogante. Entonces, la apuesta es a generar más caos en beneficio propio y sin medir las consecuencias que podría acarrear a la población. "El miedo de un salto al vacío y la irresponsabilidad de Milei hacen subir al dólar", eran las conclusiones que sacaban cerca de Massa.

Es que el nerviosismo de los mercados que caracteriza las épocas preelectorales se combinó en este ocasión con las propuestas extremas de los candidatos de la oposición: una a favor de la dolarización y otra de un sistema bimonetario. Hubo anteriores elecciones en los que referentes económicos opositores buscaron desestabilizar y alentar corridas, pero no existían propuestas de terminar con el peso como en este caso. Además, es la primera vez que el principal candidato de la oposición hace una campaña abierta para desestabilizar la situación y plantear que cuanto más alto el dólar, mejor. Por el contrario, en 2019, Alberto Fernández salió a ponerle un techo a la cotización para evitar que siguiera la corrida que sufría el gobierno de Mauricio Macri.

El Banco Central vendió ayer reservas por 70 millones de dólares y anunciaron que se negocia activar un nuevo tramo del swap con China por otros 5 mil millones. “El sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. La política monetaria desarrollada por el Banco Central procura mantener el poder adquisitivo de los ahorros a través de la remuneración de los plazos fijos, cuya tasa se define mensualmente, o con los plazos fijos actualizados por la inflación más una remuneración de 1 por ciento”, informó la institución presidida por Miguel Pesce a través de un comunicado.

En dos oportunidades ayer Massa salió a responder a la corrida propiciada por Milei. En una entrevista con Gelatina sostuvo que "no vale todo por un voto". "Poner en riesgo el ahorro de la gente, el sistema financiero, ya lo vivimos en 2001", recordó. Igual, ante una repregunta, aseguró que el sistema financiero no corría riesgo porque "no le da la nafta" al libertario. Más tarde, fue todavía más duro al compartir la presentación de un libro del embajador en Brasil, Daniel Scioli. "Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo", consideró el ministro.

El resultado de las PASO dio vuelta la tortilla. Así como antes Milei sostenía que nunca iría al FMI a decir que no avalaran un nuevo acuerdo con el país como habían hecho los economistas de Juntos por el Cambio, esta vez fueron Patricia Bullrich y sus referentes más cercanos quienes salieron a criticarlo. "Tenemos que ser prudentes. Yo nunca diría, como dijo hoy Milei, saquen la plata del banco. Porque estás produciendo una corrida y una hiperinflación. Eso es inadmisible, un candidato a presidente no puede jugar con el dinero de 46 millones de argentinos", sorprendió Bullrich. "Dolarizar sin dólares y recomendar una corrida bancaria muestran el deseo inconfesable de destruir todo", coincidió el diputado José Luis Espert.