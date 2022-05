Aníbal Fernández pasó por La Plata y habló de la posibilidad de un “Axel 2023”

El ministro de Seguridad de la Nación estuvo reunido con el gobernador bonaerense en Casa de Gobierno. El dirigente se refirió a la mesa del Frente de Todos provincial y la posibilidad de un segundo mandato de Kicillof.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pasó por La Plata y habló de la posibilidad de un “Axel 2023”, la eventual reelección del gobernador en los comicios del año próximo. El dirigente estuvo reunido con el gobernador bonaerense en Casa de Gobierno y, tras el encuentro, dialogó con El Destape sobre la creación de la mesa del Frente de Todos provincial y la posibilidad de un segundo mandato de Kicillof.

Fernández se refirió a la creación e institucionalización de una mesa del Frente de Todos provincial, que se formó 10 días atrás y de la que forman parte Kicillof, Máximo Kirchner, Malena Galmarini (Frente Renovador), Mario Secco (Frente Grande), Carlos Castagneto (Kolina), Mónica Macha (Nuevo Encuentro) y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Consultado sobre si iba a sumarse o a sumar a algún o alguna referente, dijo: “Formo parte de eso, aunque no haya estado en esa reunión me considero haber formado parte”. “Sigo siendo un dirigente de la provincia de Buenos Aires y en la medida que se pueda a apostar al no rupturismo, a hacer las cosas en conjunto, a poder hacer un frente estaré” remarcó y agregó: “Yo aprendí a ser frentisita como Perón, haciendo un frente más potente, con objetivos claros, y hacia dónde se pretende llevar a esta Argentina que está hecha pedazos producto de los 4 años de macrismo”.

Respecto de la posibilidad de que Axel Kicillof vaya por la reelección en la gobernación en 2023, el dirigente fue tajante: “¿Y por qué no?”. “Me parece que estamos absolutamente prematuros, pero en principio lo digo al revés por qué hay que deslegitimar o quitarle valor a la presencia del Gobernador, todo lo contrario, cuando llegue el momento se verá”, remarcó.

Mesa política de PBA

Según detallaron a El Destape, el primer almuerzo que dio comienzo formal a la mesa política del Frente de Todos en territorio bonaerense fue organizado por el tridente Kicillof-Kirchner-Massa. El objetivo es “coordinar acciones que consoliden el trabajo que se viene realizando en territorio bonaerense”.

Vale remarcar que del almuerzo no participó ningún funcionario o funcionaria que respondan al presidente Alberto Fernández, dando un claro mensaje político hacia Casa Rosada. Con el encuentro efectuado el Frente de Todos provincial “continuará desarrollando una serie de reuniones con todos los actores que conforman la coalición para fortalecer el espacio de discusión y debate interno y las definiciones en torno a la realidad de nuestra provincia”.