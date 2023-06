Alberto Fernández: "No retrocedamos, no volvamos atrás"

El presidente de la Nación encabezó un acto en Whirpool que comenzará a exportar electrodomésticos a Brasil.

El presidente Alberto Fernández pidió que "no retrocedamos y no volvamos para atrás" en las elecciones presidenciales de 2023 y destacó el crecimiento económico del país en los dos últimos años. El mandatario participó de la primera exportación a Brasil de la planta de electrodomésticos Whirlpool, en la localidad de Fátima, partido bonaerense de Pilar.



"En los dos últimos años el país creció 16 puntos. Lo hizo el pueblo argentino, no lo hice yo. Y tenemos que seguir construyendo este país. En estos 4 años hicimos mucho y soy consciente de todo lo que falta por hacer. No retrocedamos, no volvamos para atrás. Sigamos mirando hacia adelante", dijo el Presidente.

El jefe de Estado, en octubre de 2022, encabezó la inauguración de esta nueva fábrica que, por primera vez en 20 años, comienza a exportar parte de su producción. Se trata de la más moderna de la firma en el mundo, cuenta con la última tecnología de fabricación logrando la producción de un lavarropas cada 40 segundos aproximadamente. Fabrica cocinas y lavarropas de carga frontal y superior y tiene una capacidad instalada de producción de más de 300 mil unidades al año, de las cuales 200 mil son para exportar a la región y 100 mil para el mercado local.

Actualmente cuentan con 280 empleados y en julio se sumaran nuevos puesto de trabajo llegando a un total de 440. Incorpora la Metodología World Class Manufacturing (WCM), última tecnología de fabricación mundial, basada en operaciones y prácticas sustentables.

“Todo eso lo hicimos nosotros, no yo. Lo hizo el pueblo, la sociedad argentina. Incluyo a los emprendedores, a los empresarios, a los que invierten, a los que confían en el país, a los que no compran bonos y títulos sino que invierten en máquinas para que ustedes tengan trabajo y produzcan, y su verdadera ganancia es cargar un container para que se vaya a Brasil”, dijo Fernández.



Acompañado en el estrado por el canciller Santiago Cafiero y en primera fila por el embajador argentino en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos, Daniel Scioli, el Presidente pidió “seguir construyendo” un país industrializado. “Argentina no nació para ser el granero o el supermercado del mundo, es capaz de producir lavarropas, autos, productos industrializados que nos permitan entrar al mundo y traer divisas, que necesitamos y mucho”, añadió el mandatario.



Fernández destacó especialmente la decisión de la empresa de electrodomésticos anfitriona que años atrás comenzó a invertir en el país, primero para asegurar la producción interna de lavarropas y en los últimos meses realizó inversiones para ampliar su línea de productos y comenzar a exportar.



“Soy consciente que en estos cuatro años hemos hecho mucho, soy tan consciente de eso como de lo que falta por hacer, pero no retrocedamos, no volvamos para atrás”, agregó.