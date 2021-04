En la presentación de su libro "Mi Camino", la ex gobernadora María Eugenia Vidal se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio e hizo hincapié en la nueva conformación del espacio político. Un mensaje que impactará en el armado de cada a las elecciones 2021. La dirigente indicó que Juntos por el Cambio "creció y tiene muchos liderazgo".

Con respecto a esta situación, la ex gobernadora se metió de lleno en las elecciones y aseguró que hay un nuevo armado político en el espacio que, hasta hace poco, solo lideraba Mauricio Macri. Con respecto al comentario, sin dar nombres, Vidal mostró las tensiones internas que existen en el espacio entre el propio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Por otro lado, al hablar sobre la situación que le tocó vivir antes de las elecciones de 2019 donde era considerada como la segunda posibilidad para ser candidata a presidente en lugar de Mauricio Macri aseguró: "No me arrepiento de haber rechazado el 'Plan V' y el desdoblamiento de las elecciones". En el mismo sentido, también lanzó un misil para su propio espacio. "Los extremos son más ruidosos, pero no son mayoritarios. Nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente y si no resolvemos sus problemas va a elegir a otro", afirmó

Asimismo, indicó que "pudo haber habido tensiones" entre Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y ella. Principalmente, según dijo, la situación más duro fue "a partir de abril de 2018 en donde tuvimos una enorme crisis" que fue una de las primeras megadevaluaciones que generó el Gobierno de Mauricio Macri.

Más allá de los comentarios que hizo al respecto, Vidal no aseguró que vaya a ser candidata a las elecciones ni en 2021, ni en 2023. No obstante, aseguró que seguiría en el espacio para intentar que Juntos por el Cambio vuelva al poder. Sin embargo, no dio definiciones sobre nombres propios o posibles candidaturas.