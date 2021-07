Victoria Tolosa Paz intensifica su recorrida en Provincia en la previa de la definición de candidaturas

La funcionaria estuvo en localidades de zona norte y zona oeste del conurbano bonaerense y firmó acuerdos que benefician a los distintos distritos. La acompañaron intendentes y la titular de AySA, Malena Galmarini.

La presidenta del Consejo Nacional De Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, intensificó su agenda en el conurbano bonaerense y realizó actividades en distintas localidades de zona norte y oeste junto a intendentes y funcionarios. A la par, el oficialismo definirá en estos días los candidatos para las elecciones 2021 y el nombre de Tolosa Paz es uno de los apuntados a integrar la lista para las legislativas.

Una de las actividades que realizó fue en Tigre, donde estuvo en la planta de calzado Addnice y Head Shoes Argentina junto a la actual directora de Aysa, Malena Galmarini. La empresa de confección de calzado urbano y deportivo tiene una trayectoria de 10 años en la Argentina, y desde hace cinco años opera en la planta ubicada en esa localidad.

Luego, la funcionaria visitó los municipios de Pilar y José C Paz, donde firmó convenios en el marco del Plan Nacional AccionAR y Mercados de acceso a alimentos saludables MultiplicAR. Lo hizo con los intendentes Federico Achaval y Mario Ishii respectivamente.

Durante la primera recorrida por la fábrica de Tigre, Tolosa Paz estuvo acompañada del secretario de Industria, Economía del conocimiento y Gestión comercial exterior de Desarrollo Productivo, Ariel Schale; y la subsecretaria de Inclusión Social del ministerio de Desarrollo Social de Nación, Micaela Ferraro. En el mismo lugar, también se presentó Mayra Mariani, el director nacional de Emergencias de Desarrollo Social de la Nación y concejal local Fernando Mantelli, entre otros.

Victoria Tolosa Paz junto a la titular de AySA, Malena Galmarini.

Semanas atrás, Tolosa Paz dialogó en exclusiva con El Destape y se refirió a la posibilidad de ser candidata. “Si Alberto y Cristina lo deciden, saben que cuentan conmigo. Cada vez que he tenido responsabilidades de encabezar listas en la ciudad de La Plata ha sido por una vocación mía, pero también por una decisión política que fue avalada. Nadie me ha ofrecido nada y si tengo que ser, saben que no soy una persona que especula con los cargos", afirmó.

Por otro lado, la funcionaria nacional participó hoy de un encuentro en el PJ de San Miguel, junto a su presidente local Juanjo Castro, concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares, representantes de organismos nacionales, provinciales y locales, y referentes gremiales, sindicales y de organizaciones sociales.

Entre los convenios que firmo en Pilar estuvo el de Cooperación ODS entre el CNCPS y el Municipio del Pilar, el Plan Nacional AccionAR - Ayudas Urgentes entre el CNCPS por 8 millones de pesos y del Programa Mercados MultiplicAR que busca un mayor acceso a alimentos saludables entre el CNCPS y el Municipio del Pilar.

Por último, en José C. Paz se firmó un Convenio del Plan Nacional AccionAR - Ayudas Urgentes entre el CNCPS por un monto de 10 millones de pesos. Además de la firma del Convenio de Cooperación del Programa Mercados MultiplicAR.